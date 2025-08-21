В обеих странах систему водоснабжения прокладывали еще полвека назад.

В большей части Европы дефицит воды становится все более серьезной проблемой, поскольку более частые засухи, вызванные изменением климата, усугубляют проблемы, вызванные старением инфраструктуры.

В Болгарии водопроводная сеть, преимущественно построенная четыре десятилетия назад коммунистическим правительством, - так же, как и в Украине - плохо обслуживается, а ресурсы плохо управляются, пишет Bloomberg.

В качестве примера фигурирует поселок Хаджидимитрово - местные жители жалуются, что живут, будто в XIX веке. Модернизация продвигается медленно и недофинансируется, а такие организации, как Всемирный банк, заявляют, что этот сектор подвержен распространенной коррупции.

Так, прошлогодний проект по замене водопроводной трубы села имел смету в 655 тысяч долларов. Но скважины, которые собирают поверхностную воду, почти пустые. Пришлось бурить новую временную скважину.

Однако из-за нормирования воды краны не работают через день, а одноразовой доставки бутилированной воды от правительства - 38 литров на человека - едва хватает для питья, особенно летом, потому что температура здесь регулярно превышает 35°C.

Глядя шире, по всей Болгарии с июня по сентябрь около полумиллиона человек, или 8% населения, примерно в трети страны, сталкиваются с трудностями при купании, смывании туалетов, стирке одежды и мытье посуды. Об этом свидетельствуют данные экологических организаций.

Урожай подсолнечника и кукурузы - основных сельскохозяйственных экспортных культур - может упасть до самого низкого уровня за последние десятилетия из-за ограничений орошения. Фермеры говорят, что уход за скотом становится все сложнее.

Без кардинальных изменений последствия могут быть ужасными. Произойдет рост цен на воду и продукты питания, а также возникнут значительные риски для здоровья населения.

Аналитики отмечают, что подобный цикл повышения температуры, засухи, а также нехватка грунтовых и поверхностных вод грозит остальной Европе.

Нехватка воды в Украине - последние новости

Из-за действий оккупантов в Украине естественные водоемы, пруды превращаются в лужи. В оккупированном Донецке серьезные проблемы с водоснабжением, а озера высыхают на глазах.

А аграрии из-за засухи и неблагоприятных погодных условий этим летом потеряли часть урожая подсолнечника. В дальнейшем это скажется на стоимости подсолнечного масла.

