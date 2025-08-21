Заслуженный артист Украины признался, что на это решение повлияла реакция жены на постоянные обстрелы города.

Легендарный украинский юморист Олег Филимонов, который известен по программам "Джентльмен-шоу", "Камера смеха", "Филимонов и компания", рассказал, как адаптировался к войне в Украине. В интервью Славе Демину комик признался, что купил собственное бомбоубежище.

Заслуженный артист Украины Олег Филимонов, который родился в Николаеве, сейчас проживает с женой в Одессе. Он поделился, что неоднократно попадал с семьей под обстрелы, поэтому решил позаботиться о своей безопасности и обустроил на территории дома собственное укрытие.

"Я купил себе бомбоубежище, поставил дома... Это такой куб, бетонный куб. Он стоит возле забора во дворе", - рассказал Олег Николаевич.

Видео дня

Он также отметил, что на это решение повлияла реакция жены на постоянные обстрелы города. Женщина очень боится этого, поэтому поставить дома собственное убежище было оптимальным вариантом.

"Жена моя бежит, она очень пугается этих обстрелов... Это рядом с домом. Это 10 секунд. Я не так пугаюсь, но она [жена] заставляет меня идти, и я иду", - признался Филимонов.

Напомним, что не так давно Олег Филимонов досрочно сложил полномочия депутата Одесского городского совета.

Вас также могут заинтересовать новости: