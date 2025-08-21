На фоне подготовки "переговоров о мире", в ночь на 21 августа Украина подверглась очередному массированному удару РФ - с применением БПЛА и ракет. И это демонстрирует неизменность позиции России.

Главная мотивация Путина в течение всех месяцев с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом - это затягивание времени. Происходит игра на спорах между Трампом и Зеленским, игра на обещаниях, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если будет давить на Украину и переломает ее, чтобы она признала российским Крым, отдала России другие территории и так далее.

Мы все это видим и четко понимаем, что именно делает Путин во время телефонных разговоров с Трампом, во время их встречи на Аляске и тому подобное. Очевидно, наши западные партнеры и прежде всего Трамп думают, что, возможно, у Путина могут быть какие-то другие мотивы. К примеру, заработать денег, вложить вместе какие-то инвестиции в Арктику... Поэтому они давят на Украину, мол, давайте уже согласимся на что-то, отдадим Донбасс - какие проблемы? - а потом будем жить в мире. Но они не понимают базовых понятий отношений с Россией.

Видео дня

Это приводит к таким дипломатическим провалам, как Трамп получил на Аляске - много усилий ради демонстративного унижения. Ведь конкретная тактическая задача Путина - тянуть время. Не больше, и не меньше.

Это приводит к беспрецедентным переговорам в Вашингтоне с участием не только президента Украины Владимира Зеленского, но и европейских лидеров. Не могу вспомнить, чтобы раньше на таком уровне проводились такие брейнштормы и вырабатывались какие-то решения по мирному процессу.

И Путин, в свою очередь, совершенно не изменил свой подход. Сначала он выиграл несколько недель, пообещав встретиться с Трампом. Затем что-то пообещал Виткоффу во время визита того в Москву. Далее что-то пообещал уже Трампу во время встречи на Аляске...

Его главная задача - сделать так, чтобы к РФ не применили новые тарифы и санкции, чтобы это окончательно не завалило его экономику.

И при этом он предпочитает добиться успехов на фронте - его генералы обещают оккупировать весь Донбасс за два-три месяца...

Последние удары россиян по Украине также демонстрируют неготовность Путина к встрече с Зеленским. Когда российского диктатора поставили перед фактом, что Зеленский готов встречаться фактически где угодно и в любом формате - двустороннем, трехстороннем - оказалось, что Путину такое продолжение переговоров совсем не нужно. Ведь если он соглашается на встречу, это означает, что ему придется соглашаться и на какие-то компромиссы. Если же будет достигнуто согласие по каким-то вопросам (даже уступок), то Путину придется подписывать конкретные документы. А он этого очень не хочет.

При этом, показательно, что в ответ на подачу Трампа о необходимости встречи Зеленского с Путиным до конца августа, глава российского МИД Лавров совершенно открыто заявил, что вероятность такой встречи приближается к нулю. И параллельно российская армия наносит удары по западу Украины, по гражданским объектам, чтобы показать: "Мы не хотим встречаться".

Возможно, это заставит Трампа признать свою ошибку (хотя это будет для него очень трудно). Она стоила Украине много жизней и разрушений, хотя ему и Украина, и Европа сразу говорили, что "не надо думать, что Путин хочет мира, давайте нам оружие, давите на Россию, ломайте ее экономику, и тогда будем принуждать силовым способом Путина к миру". Мир через силу - это оно и есть.

Сейчас Трамп уже согласился продавать Украине оружие.

Теперь у него, логично, должен начаться следующий этап: после того, как сорвется встреча, которую он обещал, он должен ввести максимальные санкции в отношении России. Они должны добить российскую экономику до конца года.

Кстати, если Путин на встречу согласится (не до конца лета, а чуть позже), это будет означать, что в экономике у него реально плохая ситуация. И что российские экономисты его наконец убедили, что надо сбавлять обороты: на поле боя Россия уже ничего не добьется, а 2026 год может стать катастрофой, если ничего не сделать.