Каждый военный получит 15 дней отпуска из гарантированных 30, еще 15 дней могут предоставить в зависимости от ситуации в подразделении.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для украинских военных (регистрационный номер 13235). Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта.

Закон был принят парламентом 31 июля 2025 года, 5 августа - передан на подпись главе государства.

"21.08.2025 - возвращен с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Разъяснения относительно норм закона опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса.

"Сегодня Президент подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении", - отмечает он.

По информации Палисы, участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.

"Контрактники 18-24, которые не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов", - подчеркнул он.

Палиса отмечает, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Отпуска для военных - детали

Как сообщал УНИАН, 31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным.

Верховная Рада проголосовала 31 июля за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней в год основного отпуска для военнослужащих являются обязательными.

Перед тем Зеленский также подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения. Соответствующая денежная компенсация выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

