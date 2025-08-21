Несмотря на глубину и прочный корпус, даже современные подводные лодки не всегда в безопасности во время цунами. Все зависит от глубины, места и масштаба стихии.

Многие считают, что подводные лодки - едва ли не самое надежное укрытие во время цунами. Ведь они находятся глубоко под водой, имеют прочный стальной корпус и способны выдерживать огромное давление, пишет Slash Gear.

Но действительно ли они в безопасности во время одной из самых опасных стихий на планете?

Цунами под водой - не то, чем кажется

В глубинах океана цунами - это не гигантская стена воды, как ее часто изображают в фильмах. На самом деле, на большой глубине это почти незаметная волна, которая лишь незначительно меняет давление воды. Подводные лодки, находящиеся на глубине сотен метров, практически не испытывают таких волн.

Большинство современных субмарин патрулируют на глубинах 150-400 метров - и это позволяет им безопасно пережить цунами. Однако безопасность не является абсолютной.

Опасность у поверхности и на мелководье

Если подводная лодка оказывается на поверхности во время цунами, шансы на выживание резко падают. Мощная волна способна поднять и опрокинуть даже несколько тысяч тонн стали. Даже если корпус выдержит удар, электроника и системы управления, скорее всего, будут уничтожены.

На мелководье ситуация еще сложнее. Подводные оползни, внезапные течения и внутренние волны могут нарушить плавучесть субмарины, заставляя ее погружаться или терять управление.

Когда даже глубина не спасает

В редких случаях, таких как цунами в Индийском океане 2004 года, сила волн распространяется значительно глубже, чем обычно. Это создает угрозу даже для лодок, находящихся на глубоководном патрулировании.

Ученые моделировали сценарии, при которых подводная лодка оказывается под воздействием гигантских волн высотой до 400 метров. По расчетам, большинство лодок могут пережить такие события, если будут находиться на глубине более 400 метров. Но если речь идет о цунами, вызванном падением астероида или ядерной атакой, результат становится непредсказуемым.

Титановое преимущество и закрытые водоемы

Сейчас только две российские подводные лодки - "Комсомолец" и "Лошарк" - имеют корпуса из титана и способны погружаться на глубину более 1000 метров. На таких глубинах ни одно цунами не будет представлять угрозы.

Интересно, что подводные лодки в закрытых морях, таких как Средиземное, также могут избежать основного удара - океанические цунами просто не достигают таких водоемов с той же силой.

В большинстве случаев глубоководная подводная лодка - одно из самых безопасных мест во время цунами. Но даже в этом случае ни одна технология не способна гарантировать абсолютной защиты. Природа всегда имеет последнее слово.

