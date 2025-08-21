В противном случае будет предлагать признать Россию государством, поддерживающим терроризм.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм требует от России вернуть Украине всех похищенных детей. В противном случае предлагает признать Россию спонсором терроризма. Об этом он написал на своей странице в Х.

Он заявил, что за все время российско-украинской войны оккупанты похитили более 19 тысяч украинских детей.

"Похищение детей из их родной страны является подлым и варварским поступком. Как я уже заявлял в начале этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", - написал Грэм.

Видео дня

По его словам, такое признание сделает сотрудничество с Россией Путина нежелательным для других стран и предприятий.

Призывы к РФ вернуть украинских детей

Как писал УНИАН, в письме, которое передала российскому диктатору Владимиру Путину, первая леди США Мелания Трамп, говорилось о том, что пришло время защитить украинских детей и вернуть их домой.

По данным СМИ, РФ использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей уже замечали в боевых действиях на стороне РФ. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак говорил, что украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: