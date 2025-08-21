Главная героиня отправится в Италию.

Netflix объявил дату премьеры пятого сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Новые эпизоды стартуют 18 декабря и станут историей двух городов - Парижа и Рима.

Как пишет Tudum, зрители также увидят сцену из Венеции, где главная героиня мчится на скоростном катере. "На этот раз Эмили одновременно живет в двух мирах: парижском и римском. Ее ждут новые испытания в любви и карьере", - отметил шоураннер Даррен Стар.

В пятом сезоне возвращаются Лили Коллинз (Эмили), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Эшли Парк (Минди), Лукас Браво (Габриэль), Самюэль Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан), Люсьен Лависконт (Алфи) и Эудженио Франческини (Марчелло). Среди новых лиц - Брайан Гринберг в роли американца Джейка, французская актриса Мишель Ларок и номинантка на "Оскар" Минни Драйвер, которая сыграет принцессу Джейн.

Видео дня

Сериал остается хитом Netflix: 4 сезон возглавил глобальный топ-10 и всего за четыре дня набрал 19,9 миллионов просмотров, попав в рейтинг в 93 странах.

Другие анонсы Netflix

Напомним, осенью на экраны выйдет новый сериал "House of Guinness", который рассказывает о знаменитой династии пивоваров. Действие сериала, созданного автором "Острых козырьков" Стивеном Найтом, перенесет зрителей в 1860-е годы.

В это время, после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, его четверо взрослых детей наследуют пивоварню и будут бороться за будущее семейного бренда.

Вас также могут заинтересовать новости: