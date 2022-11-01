Россия продолжает искать возможности получения оружия из других стран.

Представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что Китай и Северная Корея не поставляли России оружие или другую военную помощь.

Об этом пишет Укринформ.

По словам представителя Пентагона, в РФ ищут разные возможности для получения вооружения из других стран, как это происходит с Ираном.

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"Пока мы не видели никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставлять какие-либо (военные – ред.) средства России", – добавил Райдер.

Отмечается, что Соединенные Штаты располагают информацией об обращении РФ по поставкам вооружения и боеприпасов, в частности, в Северную Корею. В то же время представитель Пентагона добавил, что по крайней мере публично Пхеньян ответил Москве отказом.

"Но, по нашим оценкам, Россия и дальше ищет способы, как получить оружие из КНДР, а также из Ирана", – подчеркнул Райдер.

Война в Украине: роль Китая и КНДР

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Китай заинтересован в ослаблении России и поражении россиян в Украине, поскольку РФ будет искать спасения именно в КНР.

Ранее на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что Пекин будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами. Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков высказал мнение, что таким образом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина, которого, согласно слухам, он называет "щенком".

Что касается роли Северной Кореи в войне в Украине, то после появления информации о том, что КНДР может поставлять России вооружение, в стране это опровергли. При этом в Северной Корее подчеркнули, что не признают санкций против России, которые были введены за ее нападение на Украину.

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