Ученые исследовали чешую более 60 черных мамб из города: результаты ошарашили

Ядовитые змеи оказались инструментом мониторинга загрязнения в городах.

Ядовитые черные мамбы могут стать неожиданными "экологическими индикаторами". Ученые обнаружили, что в чешуе этих змей накапливаются опасные тяжелые металлы - свинец, кадмий, мышьяк и ртуть, пишет Discover Wildlife.

Исследования проводили в портовом городе Дурбан (ЮАР), где специалисты поймали 61 мамбу. Эти змеи попадали в дома, фабрики и предприятия. Змей не убивали - только брали небольшие обрезки чешуи, после чего выпускали в естественные места обитания. Также были исследованы ткани 33 рептилий, погибших в ДТП или в результате конфликтов с людьми.

У змей из промышленных районов обнаружили значительно более высокие концентрации токсичных металлов.

Рептилии из охраняемых зеленых зон имели значительно более низкие показатели загрязнения.

Метод обрезки чешуи оказался эффективным и безопасным для самих животных.

"Мы можем отслеживать состояние окружающей среды быстро и без вреда для животного. Черные мамбы, которых люди традиционно боятся, на самом деле могут помочь нам бороться с загрязнением", - отметил герпетолог Грэм Александер из Университета Витватерсранда.

