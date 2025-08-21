На этой неделе в Украине падают цены на белокочанную капусту. Сейчас ее продают по 6-15 гривень за килограмм, как сообщают аналитики проекта EastFruit. Это в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Тенденцию связывают с отсутствием спроса на овощ, что, в свою очередь, обусловлено его низким качеством. В этом сезоне из-за длительных дождей на капустных полях образовался избыток влаги, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты. Поэтому товарный вид средних сортов капусты оставляет желать лучшего.
Срок реализации такой капусты достаточно ограничен, из-за чего оптовые компании и розничные сети осуществляют закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж.
Отметим, что на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 52% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, цены на овощи и фрукты в Украине в очередной раз претерпели изменения. Так, стоимость овощей "борщевой корзины" в последнее время преимущественно снижались. А после двухнедельного роста цен начал дешеветь огурец.
В то же время после краткосрочного снижения цены на яблоки они будут снова дорожать. Зимой дешевых яблок точно не будет, причем ценник может подняться до 80 гривень за килограмм.