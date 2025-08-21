Если туристы хотят увидеть больше замков, то одним из пунктов назначения должен стать замок Буонконсильо.

Итальянский город Тренто, расположенный в тени невероятных Доломитовых Альп, настолько живописен, что кажется, что он написан акварелью на холсте. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что каждую поездку в Тренто стоит начинать с осмотра площади Пьяцца Дуомо, которая находится примерно в десяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Это идеальное место для фотографий, поскольку великолепный Собор Дуомо обрамлен возвышающимися горами на заднем плане. Слева от него, с зубчатыми стенами и высокой башней Торре Чивика, находится Палаццо Преторио, где располагается Епархиальный музей Тренто.

Если туристы хотят увидеть больше замков, то следующим пунктом назначения должен стать замок Буонконсильо. Первоначально крепость середины XIII века, которая стала резиденцией епископов Тренто, сегодня замок Буонконсильо - музей и одна из самых захватывающих достопримечательностей города. В замке хранится богатая коллекция произведений искусства и исторических артефактов, раскрывающих историю Тренто и его окрестностей, что идеально подходит для знакомства с историей города.

"После знакомства с историей Тренто, вероятно, настанет время выпить чего-нибудь, ведь ни одна поездка в город не будет полной без бокала Trentodoc - знаменитого игристого вина региона. Вы даже можете насладиться дегустацией в Палаццо Роккабруна. Во дворце находится Провинциальная энотека Трентино, где вы можете полюбоваться великолепной коллекцией из более чем 600 винных марок, пробуя традиционные блюда в сочетании с местными винами", - сказано в статье.

Отмечается, что если вы путешествуете с детьми или молодежью, у вас, возможно, не получится тратить время на игристые напитки, но вы определённо можете посетить знаменитый музей Muse in Trento. Этот современный научный музей полон интерактивных экспонатов и, несомненно, не даст скучать ни детям, ни взрослым.

