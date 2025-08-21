Он заявил, что Венгрия была готова принять пострадавших.

По поводу российского удара по Мукачево премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в Facebook. Он предложил принять в своей стране пострадавших.

Он заявил, что правительство рассмотрело последствия российского ракетного удара и поручил министру внутренних дел подготовить больницы в венгерских городах Дебрецен и Ниргегад, чтобы принять там раненых. Однако этого не понадобилось.

Орбан также рассказал, что глава МИД страны Петр Сийярто провел переговоры с представителями венгров Закарпатья, которым Будапешт предложил помощь венгерского правительства.

Видео дня

"Необходимо продолжать усилия, направленные на достижение мира, и переговорный процесс, инициированный президентом Дональдом Трампом. Только мир!" - резюмировал Орбан.

Российский удар по Закарпатью

Как писал УНИАН, в Мукачево две ракеты "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями - россияне нанесли удар по заводу. Речь идет об американском заводе Flex, где изготавливались бытовые приборы.

Из-за удара по промышленному объекту ранения получили 15 гражданских, отметили в полиции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что подобные удары РФ не имеют никакого смысла с военной точки зрения.

Вас также могут заинтересовать новости: