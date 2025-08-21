Немецкая столица до сих пор не восстановила туристические потоки после пандемии коронавируса.

Пока такие популярные города как Париж, Барселона или Венеция потерпают от нашествия туристов, некоторые другие европейские столицы жалуются, что им не хватает гостей.

Как пишет Reuters, немецкая столица Берлин начала активно продвигать свою передовую арт-сцену, прусские дворцы и знаменитые техно-клубы, чтобы стимулировать туристический сектор, который отстает от постпандемического бума, наблюдавшегося в других частях Европы.

"У нас действительно нет проблем с чрезмерным туризмом. Город большой, и люди расселены по разным местам. Особенно летом, когда берлинцы в отъезде, здесь довольно много места", – заявил представитель туристического совета VisitBerlin Кристиан Тенцлер.

По данным местного статистического управления, Берлин, где проживают около 4 миллионов человек, в первой половине 2025 года посетили 5,9 миллиона туристов (13,9 миллиона ночевок). Это на 1,8% и 2,9% соответственно ниже, чем годом ранее.При этом количество международных прибытий в первой половине года сократилось на 4,7%, а средняя заполняемость отелей за тот же период составила 52,8%, что ниже показателей Мадрида (65%) и Парижа (79%).

Для сравнения, до пандемии в 2019 году Берлин посетили почти 14 миллионов туристов, которые провели в городе 34 миллиона ночей.

В то же время, согласно оценкам исследования DIW Econ, в 2023 году туризм обеспечил 4,6% ВВП Берлина, включая косвенные факторы, тогда как в Париже и Риме на туризм приходится примерно 14% местной экономики, а в Мадриде – 8%.

Некоторые туристические организации надеются, что климатические тенденции сместят спрос на север в ближайшие годы. Исследование Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии показало, что волны тепла снижают привлекательность южных направлений в разгар лета.

"Хотя эта тенденция вполне может проявиться в ближайшие годы, пока что доказательств этому мало", – отметил экономист по Европе в Capital Economics Адриан Преттеджон, отметив, что пока наблюдается лишь смещение в сторону межсезонья.

В свою очередь Тенцлер заявил, что Берлин, где максимальная летняя температура обычно составляет около 25 градусов Цельсия, должен привлечь туристов, ищущих более прохладный климат.

"Мы – очень зеленый город, с большим количеством воды и возможностей для плавания, а также с обилием тени... Думаю, в будущем это приобретет еще большее значение", – сказал он.

Тем временем, отраслевые аналитики отчасти объясняют слабый рост числа иностранных туристов открытием нового аэропорта Берлина в 2020 году. Так, в 2024 году число пассажиров через аэропорт "Берлин-Бранденбург" выросло на 10,4% до 25,5 млн человек, что значительно ниже показателя 35,7 млн ​​пассажиров, обслуженных бывшими аэропортами Тегель и Шенефельд в 2019 году.

На этом фоне в Германии был отмечен резкий рост цен на авиабилеты, в том числе из-за более высоких аэропортовых сборов. Например, бюджетная авиакомпания Ryanair в августе 2024 года заявила о сокращении рейсов в Берлин на 20%. До этого генеральный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон неоднократно жаловался на налоги.

Впрочем, несмотря на рост цен на авиабилеты, берлинские рестораны, отели и достопримечательности остаются относительно доступными.

"Цены в Берлине абсолютно умеренные", – отметил управляющий партнер ресторана Staendige Vertretung Ян Филипп Бубингер.

Кроме того, некоторые связывают неутешительную статистику туризма в Берлине с многомесячными негативными заголовками о сокращениях в культурном секторе, традиционно являющемся одним из главных источников дохода города – правительство Берлина планирует сократить бюджет культуры на 2025 год примерно на 130 миллионов евро.

"То, что здесь происходит, – это катастрофическое бюджетирование. Если сложится впечатление, что культура теряется, я откажусь от поездки в Берлин", – заявил депутат от партии "Зеленых" Джулиан Шварце.

