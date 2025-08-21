Легендарный роман, который будущий король ужасов написал еще в 19 лет, наконец-то получил долгожданную экранизацию.

"Чем дольше идешь молча, тем сложнее нарушить тишину", – эта цитата как нельзя лучше отражает главную идею романа-антиутопии "Долгая прогулка" (The Long Walk), экранизация которого выходит в кинотеатрах Украины уже 11 сентября 2025 года.

Студия Lionsgate уже сняла эмбарго на отзывы в социальных сетях после премьеры в США, и Интернет заполонили сотни точек зрения, которые сводились к одной мысли: "Фильм удачный, сильный, но непростой для просмотра".

Поэтому УНИАН вместе с украинским дистрибутором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает, что стоит знать об этом фильме, который жестко препарирует идею тоталитаризма и общественного повиновения.

О чем фильм

События разворачиваются в альтернативном мире, где правительство тоталитарных США ежегодно собирает парней-подростков со всей страны на жестокое соревнование под названием "Долгая прогулка": участники под наблюдением военных должны идти не снижая скорость по маршруту, который не имеет финишной линии. В этой игре на истощение будет только один победитель, который в конце получит значительную сумму денег и приз на свой выбор. А каждого, кто не выдержит, ждет расстрел.

Самый первый роман Стивена Кинга

"Долгая прогулка" был впервые опубликован в 1979 году. Автором книги значился Ричард Бахман, но под этим псевдонимом скрывался никто иной, как Стивен Кинг.

Более того: эта книга была самым первым романом, который он написал. На момент написания "Долгой прогулки" Кингу было всего 19 лет. Он закончил произведение в 1967 году, будучи студентом Университета штата Мэн, а начал его писать еще в старших классах школы. В это время бушевала война во Вьетнаме, которая унесла жизни десятков тысяч молодых американских юношей, и "Долгая пргулка" стала своеобразным протестом молодого автора против этого.

Вспоминая те времена, Кинг говорит, что не намеревался писать политическую аллегорию, но его футуристическая фантазия о военном лидере, известном как Майор, который отправляет настоящий взвод здоровых молодых мужчин на смерть ради развлечения, впрочем, имела очевидную параллель с реальной жизнью.

"Ты пишешь о времени, в котором живешь, поэтому, конечно, это было в моей голове. Но я тогда не думал об этом сознательно, – вспоминает Кинг. – Я просто писал что-то жестокое и безнадежное. И это именно то, что ты пишешь, когда тебе 19, и ты полон энергии и цинизма".

Экранизация от режиссера "Голодных игр"

"Долгая прогулка" имела долгий путь на экраны. Впервые об экранизации романа заговорили в 1988 году и тогда в качестве режиссера рассматривался мастер ужасов Джордж А. Ромеро, но проект так и не был реализован. В 2007 году права на экранизацию получил Фрэнк Дарабонт, один из любимых режиссеров Кинга, который в частности снял "Зеленую милю" и "Побег из Шоушенка", но и здесь не сложилось. Далее в 2018-м за экранизацию взялась компания New Line Cinema с режиссером Андре Овредалом, и снова – ничего.

И вот, наконец, в конце 2023-го студия Lionsgate объявила, что вскоре все-таки перенесет роман на большой экран – с помощью режиссера Фрэнсиса Лоуренса, который, пожалуй, является лучшей кандидатурой для этой истории. Дело в том, что именно Лоуренс является режиссером всех (кроме первой) частей мегауспешной кинофраншизы "Голодные игры": истории, также основанной на книжном первоисточнике в жанре антиутопии – с соревнованиями подростков не на жизнь, а на смерть как движущей силой сюжета.

Между "Долгой прогулкой" и этими фильмами, основанными на серии романов Сюзанны Коллинз, есть очевидное сходство. Но Лоуренса привлекла перспектива рассказать еще более напряженную и ужасающую историю.

"Любое соревнование, где на кону стоит смерть, а за победу обещают большой приз, можно с чем-то связать, – говорит режиссер. – Но в "Голодных играх" все соревнуются совсем по-другому. Там есть союзы, и вы пытаетесь убить друг друга. А в "Долгой прогулке" участники на самом деле не пытаются убить друг друга. Это совсем другая динамика в отношениях".

Парни в "Долгой прогулке" отчаянно стремятся выжить, но иногда помогают своим товарищам. Каждый участник получает до трех предупреждений, если замедляется или останавливается. Четвертое предупреждение – это пуля в голову: не от другого участника, а от солдат, которые сопровождают и контролируют Прогулку.

Двое из сотни

По сюжету романа, в соревнованиях изначально участвуют 100 парней. Поэтому "Долгая прогулка" имеет большой актерский состав, который постепенно уменьшается. Но в центре внимания – только двое парней из сотни: Рэй Гаррати (его играет Купер Хоффман из "Лакричной пиццы"), который, возможно, не самый сильный из участников, но, бесспорно, самый великодушный; и Питер Макврис (Дэвид Джонссон из "Чужой: Ромулус"), стройный, красивый и харизматичный лидер с философским складом ума. Постоянно находясь в движении, они развивают такую крепкую дружбу, которая часто возникает между двумя солдатами на войне.

"Для меня весь фильм именно об этом. О том, как эти двое сближаются и, в некотором смысле, влюбляются друг в друга, – говорит Фрэнсис Лоуренс, – Конфликт между тем, ради чего они здесь, и тем, через что они прошли в прошлом, лишь сближает их. Жертвы, на которые они идут друг ради друга, по моему мнению, и являются главной сутью фильма".

Также в фильме задействованы Бен Ван ("Каратэ Кид: Легенды"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Джуди Грир ("Мир Юрского периода", "Человек-муравей").

Люк Скайуокер на Темной стороне

Есть в касте "Долгой прогулки" и настоящая легенда кино – Марк Хэммил, культовый Люк Скайуокер из "Звездных войн" (и заодно один из самых заядлых амбассадоров UNITED24). Но на этот раз Хэммил выступает не на Светлой, а на Темной стороне, ведь он играет жестокого и безжалостного Майора – главного надзирателя за участниками Прогулки.

"Это очень мрачная история. Моей первоначальной реакцией на предложение сыграть в этом фильме было: "Я не только не могу в этом сниматься – я думаю, что не смогу это даже смотреть", – признается актер. Но, по его словам, именно то, что ленту будет снимать Фрэнсис Лоуренс заставило его передумать. "Я действительно восхищаюсь им как режиссером, – говорит Марк Хэммил. – Мы с ним созвонились, и уже во время разговора с Фрэнсисом я изменил свое мнение. Еще до конца видеозвонка я сказал ему: "Ну что ж, я должен это сделать!". Мой Майор – крутой парень, но настоящими звездами фильма являются молодые актеры, участники Прогулки. Меня поразила их работа, и я уверен, что этих молодых актеров ждет большое будущее. А я... Я в этом фильме просто выполняю свою работу – я их мучаю".

"Тоталитаризм всегда уничтожает молодежь, особенно ту, которая может выступить против режима"

Но в "Долгой прогуле" есть не только участники и военные, но и зрители. Простые люди, которые добровольно выстраиваются вдоль маршрута, чтобы воочию увидеть это жестокое соревнование.

"Они наблюдали за ним. Толпа наблюдала. Радостные возгласы стихли до приглушенного, чуть ли не мурлыканья. Они ждали, пока он упадет", – так описывает Стивен Кинг простых обывателей этого тоталитарного общества.

А Фрэнсис Лоуренс, в свою очередь, говорит следующее: "Жестокость и безнадежность мира "Долгой прогулки" чувствуется на каждой странице романа, написанного Стивеном в очень бунтарском и юном возрасте. Было очень важно рискнуть и снять фильм так, чтобы не скрыть антигуманность тоталитаризма, который всегда уничтожает молодежь, особенно ту, которая может выступить против режима".

По тексту романа, сама Прогулка как будто имеет в своей основе высокую идею – вдохновить раненую нацию, демонстрируя бесстрашие и силу ее молодых людей. Но одновременно есть и скрытая цель – ради сохранения контроля и власти удовлетворить жажду крови разъяренного обездоленного населения, так же, как гладиаторские бои в древних цивилизациях. Но удастся ли это?

