Марк Чемпион объяснил, чтобы дало прекращение огня Украине, если бы Россия на это согласилась.

На встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заявил, что не давил на Россию относительно заключения временно перемирия, поскольку шесть войн, которые президент США уже закончил, не предусматривали этого. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион рассказал в статье, действительно ли это так.

Он отметил, что действительно не во всех случаях мирным соглашениям предшествуют перемирия, но в большинстве случаев это происходит. Чемпион поделился, что одно исследование насчитало 2202 перемирия, которые прекратили конфликты по всему миру в период с 1989 по 2020 годы.

В то же время, Чемпион добавил, что президент США прав в том, что перемирия используются не только для того, чтобы помочь положить конец боевым действиям, но и с целью фактического продвижения военных стратегий.

Колумнист издания считает, что перемирие безусловно не является просто "приятным бонусом". Он добавил, что шесть войн, о которых упоминал Трамп не является никаким доказательством этого. Чемпион, в частности, перечислил эти военные конфликты, которым, как утверждает президент США, положил конец: между Арменией и Азербайджаном, Камбоджей и Таиландом, Индией и Пакистаном, Эфиопией и Египтом, Ираном и Израилем, а также Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК).

При этом, по его мнению, Эфиопию и Египет можно не принимать во внимание, потому что эти страны не воевали, а спор о дамбе на Ниле, о которой упоминает Трамп, остается нерешенным.

Чемпион отметил, что Индия заявляет, что США не участвовали в прекращении в мае последнего из многих конфликтов, которые она имела с Пакистаном со времени их раздела, состоявшегося в 1947 году.

Автор статьи считает, что достижение перемирия является важным по многим причинам, в частности, это прекратит убийства и облегчит оказание гуманитарной помощи пострадавшим. Он пояснил, что это условие особенно важно сейчас в Газе, ДРК и Украине, где потери среди гражданского населения очень высоки.

Чемпион приводит пример, что год назад украинцы были против перемирия с Россией, поскольку это закрепило бы оккупацию России вместе с ее ужасами: убийствами мирных людей, пытками, похищениями детей и тому подобное.

Также автор ссылается на данные Вашингтонского института изучения войны, которые свидетельствуют о том, что Украина отвоевала примерно столько же территории, сколько потеряла с момента начала российского полномасштабного вторжения. Однако, надежды на восстановление контроля над другими территориями исчезли.

Недавние социологические опросы, как отмечает автор, указывают, что украинцы хотят перемирия, даже если это означает признание потери контроля над оккупированными территориями.

По мнению Чемпиона, именно Путин сопротивляется любому перемирию, поскольку его войска ежедневно одерживают новые победы и он поэтому считает, что может захватить еще больше.

Поэтому, по мнению колумниста, саммит Трампа и Путина на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников, потому что США так и не ввели санкции против России и отказались от других видов давления, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие.

Чемпион отмечает, что эти решения Трампа не дают Путину никаких причин, чтобы прекратить агрессию в Украине. Поэтому, колумнист добавил, что все же прекращение огня в Украине имело бы огромное значение.

Однако, по его мнению, сейчас это практически невозможно, учитывая постоянную жажду Путина к войне, хотя Трамп, как никто другой, имеет рычаги влияния и инструменты, чтобы это осуществить.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что в течение ближайших двух недель мир узнает, будет ли окончание войны в Украине. Трамп не исключил, что, возможно, ему придется использовать другую тактику, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. При этом, глава Белого дома отметил, что Зеленский борется изо всех сил.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что политика США не брать Украину в НАТО не является чем-то новым. При этом, по его словам, США поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Президент Украины напомнил, что генсек НАТО заявил, что Россия не имеет права накладывать вето на членство Украины в Альянсе.

