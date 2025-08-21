Курс гривни к евро установлен на уровне 47,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 47,98 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,18/41,21 грн/долл., а евро - 47,97/47,99 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в последние дни лета общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. С одной стороны, курс доллара будет "барахтаться" между 41,4-41,8 гривни, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривень, находясь в промежутке 48-49 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 августа снизился на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составляет 48,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,45 гривни за единицу иностранной валюты.

