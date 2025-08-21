Со временем ожидается, что яркость Солнца увеличится, что приведёт к потеплению климата на Земле.

Новое исследование рисует суровую картину: богатая кислородом атмосфера Земли, которая поддерживает сложную жизнь, вероятно, разрушится в течение ближайшего миллиарда лет. Об этом пишет Indian Defence Review.

Важно, что первоначальный упадок может начаться уже через 10 000 лет - мгновение ока по геологическим меркам.

Исследователи под руководством Кадзуми Одзаки из Университета Тохо смоделировали долгосрочную эволюцию атмосферы Земли, сосредоточившись на взаимосвязи между уровнем кислорода на планете и постепенным потеплением Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Со временем ожидается, что яркость Солнца увеличится, что приведёт к потеплению климата на Земле. Это потепление ускорит распад углекислого газа (CO2) в атмосфере. Растения, которые зависят от CO2 для фотосинтеза, будут бороться за выживание, лишившись основного источника кислорода на планете.

Отмечается, что без растений, вырабатывающих кислород, Земля потеряет свой озоновый слой, подвергая поверхность опасному уровню ультрафиолетового излучения. В то же время в воздухе будет накапливаться метан - парниковый газ, который в настоящее время контролируется кислородом. Одзаки заявил:

"После великой деоксигенации атмосфера будет характеризоваться высокой концентрацией метана, низким содержанием CO2 и отсутствием озонового слоя".

Почему сложная жизнь не переживет это

По словам ученых, последствия для жизни на Земле будут разрушительными. Люди и другие кислородозависимые виды не смогли бы выжить в атмосфере с таким низким содержанием кислорода. Исследование предполагает, что уровень кислорода в конечном итоге может упасть в миллион раз ниже, чем сегодня, фактически задушив большинство форм жизни. Только анаэробные микроорганизмы - крошечные организмы, процветающие без кислорода, - смогут выжить в новой, токсичной среде.

Если прогнозы исследователей сбудутся, наша планета может вернуться к древнему состоянию, вновь превратившись в мир микробов.

"Хотя окончательный коллапс произойдёт примерно через миллиард лет, процесс, ведущий к нему, может начаться гораздо раньше. Исследователи оценивают, что первое заметное падение уровня кислорода может произойти примерно через 10 000 лет. Это исчезающе короткий период в планетарных масштабах. Как только снижение начнётся, оно станет необратимым", - сказано в статье.

Важно, что в исследовании подчёркивается, что это часть естественной эволюции Земли, а не следствие антропогенного изменения климата. Однако результаты подчёркивают более общую мысль: пригодные для жизни условия на планетах временны. Кристофер Рейнхард, соавтор из Технологического института Джорджии отметил:

"Продолжительность жизни богатых кислородом атмосфер может быть короче, чем мы считали ранее".

Интересно, что результаты исследования имеют значение далеко за пределами нашей планеты. Астрономы, ищущие жизнь на экзопланетах, часто рассматривают кислород как ключевой биосигнатурный признак. Но, как показывает это исследование, планета может содержать кислород миллиарды лет, прежде чем снова его потерять. Это означает, что обнаружение кислорода в атмосфере экзопланеты не обязательно означает, что она постоянно пригодна для жизни.

Отмечается, что окончательная потеря кислорода на Земле не окажет прямого влияния на наш вид, который вряд ли сохранится через миллиард лет. Понимание того, как и почему изменится Земля, может помочь учёным усовершенствовать поиск жизни в других местах и ​​лучше оценить хрупкое равновесие, которое поддерживает жизнь в нашем мире.

