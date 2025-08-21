Цены на топливо в "стране-бензоколонке" продолжают бить рекорды: Аи-92 с начала года подорожал в опте на 40%, а Аи-95 — на 50%.

Еще один российский регион столкнулся с нехваткой бензина после того, как удары украинских дронов вывели из строя четыре крупных нефтезавода и парализовали около 13% нефтепереработки в стране.

Как пишет The Moscow Times, вслед за временно оккупированным украинским Крымом, Забайкальем и Приморьем дефицит топлива возник на Курильских островах.

Так, со среды, 20 августа, в Курильском районе введены ограничения на продажу бензина - не более 10 литров в одни руки, объявила администрация Курильского муниципального округа. Отмечается, что бензин в приоритетном порядке будет поставляться специальным и экстренным службам, а также юрлицам, которые "поддерживают жизнедеятельность района".

Перебои с бензином могут продолжаться как минимум до 24 августа - тогда на Итуруп поступит 19,4 тонны бензина АИ-92 и 19,6 тонны АИ-95.

Благодаря успешным ударам украинских беспилотников, с начала августа из-за ударов БПЛА в России остановились Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ. Половину мощностей остановил Рязанский завод "Роснефти", снабжающий топливом Москву и область. Атакам беспилотников подверглись также Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

"В прошлом году налеты украинских дронов уже снизили нефтепереработку в России до 12-летнего минимума. Но тогда они хотя и многочисленными, но разрозненными и затрагивали, как правило, один завод за раз", - цитирует Moscow Times научного сотрудника Carnegie Endowment for International Peace Сергея Вакуленко.

Теперь же, обращает внимание он, кампания направлена на все заводы в ключевых регионах потребления и переработки и может привести к "беспрецедентным" последствиям для рынка топлива. В прошлом году заводы удавалось быстро ремонтировать, теперь же они могут быть выведены из строя надолго или навсегда, считает эксперт.

Нарастающий дефицит бензина толкает вверх цены на топливо: Аи-92 с начала года подорожал в опте на 40%, а Аи-95 - на 50%. В среду, 20 августа, биржевая стоимость обеих марок обновила исторические рекорды - 72514 рублей за тонну и 82253 рубля за тонну соответственно.

Дефицит бензина в России - последние новости

Серия удачных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что биржевые цены на бензин в России обновляют исторические рекорды. При этом в ряде регионов "страны-бензоколонки" бензин заканчивается, а очереди на заправках стали километровыми.

В ночь на 21 августа дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом, в результате чего в Воронежской области остановилось движение поездов. Атаковали украинские беспилотники Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, что составляет около 1,9% российских производственных мощностей.

