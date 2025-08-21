Этого удалось достичь благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений.

Украинские военные вернули контроль над селом Толстое в Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка "Днепр" в телеграм-канале.

"Благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль ВСУ была возвращена большая часть населенного пункта Толстое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что этого удалось достичь благодаря "смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов".

Война в Украине: новости

Недавно Генштаб опроверг данные о захвате россиянами Дачного на Днепропетровщине. Украинские защитники держат определенные рубежи, отметили в Генштабе.

О продвижении россиян в районе Дачного сообщили в DeepState. Аналитики отметили, что большинство населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село.

Между тем в ВСУ сообщили, что Силы обороны освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Отмечается, что речь идет о Безсаловке. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

