Еврокомиссар отметил, что Лавров публично отрицал все заявления, которые сделал Путин на встрече с Трампом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично опроверг обещания, которые давал кремлевский диктатор Владимир Путин президенту США Дональду Трампу во время двустороннего саммита на Аляске, написал в соцсети Х еврокомиссар Андрюс Кубилюс.

"Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?", - написал еврокомиссар.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины и считает, что к ним может присоединиться и Китай.

Видео дня

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов на условиях анонимности рассказали изданию Bloomberg, что расценили это заявление Лаврова как попытку затянуть мирный процесс.

Также европейский чиновник рассказал изданию, что отказ главы МИД России Сергея Лаврова от гарантий безопасности фактически привел к срыву переговоров России с США.

Не исключается, что Кремль будет пытаться убедить Белый дом вообще отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины. Также издание предполагает, что Россия может предложить перенести встречу российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на уровень низших чиновников с целью избежания новых санкций со стороны США.

Также мы писали, что издание The New York Post призвало главу Белого дома оказывать большее давление на президента России Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Отмечается, что кремлевский диктатор сейчас боится введения новых санкций со стороны США, так как экономика страны испытывает серьезное давление и его следует усиливать. Издание также дополнило статью красноречивой обложкой, на которой на голову Путина давит мужской палец.

Вас также могут заинтересовать новости: