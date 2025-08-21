По словам главы немецкого профсоюза военнослужащих, это "станет серьезным испытанием для их и без того перегруженных и недостаточно оснащенных сил".

Лидеры европейских стран НАТО не должны быть наивными, обсуждая миротворческие силы в Украине. Такое мнение высказал полковник Андре Вюстнер, глава Ассоциации вооруженных сил Германии, пишет The Guardian.

По его убеждению, оны должны признать реальность того, что им потребуется разместить в стране десятки тысяч военнослужащих на долгосрочной основе. Он призвал европейских лидеров не преуменьшать значение военной задачи.

"Недостаточно, чтобы горстка генералов и небольшие военные подразделения занимали командный пункт в Украине. С самого начала необходимо дать Путину ясно понять - и при поддержке международных сил - что мы абсолютно серьезно относимся к гарантиям безопасности", - заявил Вюстнер, чья организация представляет более 200 000 действующих и отставных военнослужащих.

Глава немецкого профсоюза военнослужащих подсчитал, что каждой из крупных стран, входящих в коалицию желающих, например Великобритании, Франции и Германии, потребуется направить в Украину не менее 10 000 военнослужащих на длительный срок, что "станет серьезным испытанием для их и без того перегруженных и недостаточно оснащенных сил".

Миротворцы в Украине - последние новости

Президент Литва Гитанас Науседа рассказал, что его страна готова содействовать в процессе гарантий безопасности Украины. Политик заявил, что его страна готова "предоставлять миротворческие войска настолько, насколько позволяет мандат Сейма".

Если иностранные миротворческие силы будут развернуты в Украине, то Чехия должна быть их частью. Об этом сказал президент страны Петер Павел, подчеркнув, что конкретное привлечение чешских миротворцев будет зависеть от формы соглашения.

