Некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы.

Правительство Китая официально запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на собственной архитектуре LoongArch. РФ может использовать их в военных целях.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", такое решение в Китае приняли из-за того, что эта технология стратегически важна и используется в военно-промышленном комплексе государства.

По данным издания, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти процессоры. Отмечается, что они могли бы заменить процессоры Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта.

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"Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись перейти на решение Loongson", – заявил собеседник издания, близкий к Минцифры РФ.

Также эту информацию подтвердил источник на рынке электроники. Собеседник также добавил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в Россию, так как это оригинальное решение китайской электроники.

При этом, пока что ноутбуки на базе процессоров Loongson доступны для заказа в РФ на AliExpress. Сами же участники рынка надеются найти способ обойти запрет на поставки технологии в Россию.

Война в Украине: роль Китая

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия начала активно что-то доставлять из Китая тяжелыми транспортными самолетами Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр". Пилоты не всегда включают транспондер, что затрудняет отслеживание рейсов.

При этом, после массированного ракетного удара России по Украине 23 ноября 2022 года Китай в очередной раз призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры.

Ранее политический эксперт и аналитик Максим Джигун заявил, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 смог убедить лидеров Индии и Китая меньше поддерживать главу РФ Владимира Путина.

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