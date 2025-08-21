Главком отметил результативную работу в операционной зоне ОТГ "Донецк" вновь созданных корпусов.

На Покровском направлении от российских оккупантов зачищено 6 населенных пунктов. Об этом написал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Telegram.

"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских оккупантов", - отметил он.

Главком имел доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Учитывая это, отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны.

"Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины. Отмечаю результативную работу в операционной зоне ОТГ "Донецк" вновь созданных корпусов, которые приняли свои полосы ответственности и работают с определенным комплектом войск", - написал Сырский.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что выступление россиян возле Доброполья на Покровском направлении "срезано", остатки врага зачищаются. По его словам, наступление россиян и прорыв украинской обороны вблизи Доброполья стал возможным благодаря значительному преимуществу россиян в личном составе. Хотя ситуацию удалось стабилизировать, она остается хрупкой, отметил Трегубов. По его информации, теперь россияне пытаются развивать наступление восточнее - в сторону Константиновки.

Перед тем аналитики Института изучения войны сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны имели успехи. Как отмечали в ISW, вероятно, украинские бойцы зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили россиян из районов Веселого и Грузского. Также подтверждено освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

