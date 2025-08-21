Он отметил, что Россия сейчас через этот переговорный процесс озвучивает требования капитуляции Украины и хочет получить давление Америки на нас.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что есть три сценария для мира - капитуляция Украины, капитуляция России и промежуточное решение. Поскольку условий для капитуляции России нет сейчас и капитуляции Украины тоже не будет, то стоит надеяться на "среднее решение". Об этом Чалый сказал в эфире Radio NV, комментируя возможную встречу президентов Украины и РФ, инициированной лидером США, и ее последствия.

Прежде всего он отметил, что сейчас очевидно, что этой встречи не будет.

"Россияне подали несколько сигналов, которые можно трактовать однозначно... Ударом по Украине они дали ответ, просто напрямую показали - они ударили по американскому предприятию. Это ответ", - пояснил Чалый.

По его убеждению, даже если дальше США будут настаивать на этой встрече, то все равно она мир не принесет, потому что стороны имеют абсолютно противоположные цели. Более того, считает Чалый, есть опасность от этой встречи, поскольку россияне ее используют просто для того, чтобы развалить весь процесс.

"Ничего не будет решено. То есть даже после такой встречи они обвинят Украину, потому что позиция никак не изменилась... Будет ли из этой встречи результатом встреча трехсторонняя - или там с Трампом, или шире, саммит, - не будет. То есть такой встречей, я считаю, можно сорвать вообще весь мирный процесс в итоге", - подчеркнул дипломат.

Чалый считает, что вообще до встречи с Си Дзиньпином, до "получения инструкций" Путин не будет делать каких-то шагов для мира. Чалый убежден:

"То есть он сначала получит эти инструкции, доложит о своих намерениях и дальше они будут вырабатывать уже общую позицию. Далее он вернется с этой позицией к Трампу. После того уже будет второй раунд".

По его словам, получается так, что Украина продолжает сейчас воевать, имея свои силы обороны, и что-то навязать нам не удастся.

"Главный вопрос, и к этому мы должны апеллировать постоянно к нашим партнерам, - снизить переговорные позиции России и повысить наши", - отметил Чалый.

Он настаивает, что это именно то, что может привести к миру.

"Потому что есть три сценария: капитуляция Украины, капитуляция России и промежуточное какое-то решение, баланс, который приведет к какой-то паузе, или на год, или на два, или на 10. Война же, российские желания пока есть этот режим никуда не денутся. Для капитуляции России сейчас нет условий, хотя кто знает, что будет в будущем при изменении стратегии, если так будет. Капитуляции Украины тоже не будет, потому что мы не в такой слабой позиции, чтобы просто идти на полную капитуляцию... Поэтому будет среднее решение. А среднее решение - это не "сойтись" посередине на территории Украины, нет, а именно ослабить Россию до того, чтобы она также сделала шаги в своих требованиях назад", - подчеркнул Чалый.

Он отметил, что Россия сейчас через этот переговорный процесс озвучивает требования капитуляции Украины и хочет получить давление Америки на нас. Чалый прокомментировал:

"Я считаю, что Дональд Трамп будет дальше и дальше понимать, что из-за давления на Украину эти цели не будут достигнуты. Далее Конгресс, пресса будут более активно комментировать это, что слабая позиция Трампа. И я ожидаю коррекции. Я не ожидаю изменения его подходов. Нет. Но, коррекции для того, чтобы правильно быть воспринятым в обществе, надо".

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Дональд Трамп отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Sky News сообщает, что Трамп подчеркнул важность прямого диалога между лидерами после своих отдельных встреч с обоими.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, при каком условии Путин встретится с Зеленским. По его словам, российский диктатор будет готов к встрече с президентом Украины, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Также Лавров отметил, что присутствие иностранных войск на территории Украины для РФ является полностью неприемлемым. Он добавил, что таким образом Европа предлагает "иностранную интервенцию".

В то же время Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным. По его словам, будет справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной Европе. Он также напомнил, что США считают, что Путин должен согласиться сначала на двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем на трехстороннюю с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас стало известно, что Трамп отступает от переговоров о прекращении войны в Украине. Президент США решил не участвовать в процессе организации встречи между лидерами Украины и РФ.

