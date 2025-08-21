Среди преимуществ ракеты эксперт отметил короткое время развертывания, простоту в управлении и дальнобойность.

Заявленные характеристики украинской ракеты "Фламинго" несколько отличаются от других ракет. Об этом руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук рассказал в эфире "Украинского радио".

"Украинский производитель не гнался за скрытностью от радиоэлектронной борьбы: надо было разработать как можно более простую ракету дальнего радиуса действия. Ведь дальность, которую надо преодолеть, большая. Но надо преодолеть и средства противовоздушной обороны врага", - сказал он.

Эксперт отметил второй положительный момент украинской ракеты - это запуск без контейнерного пуска.

Видео дня

"У ракеты "Фламинго" крылья не сворачиваются. Этот самолетик надо вывести. Время развертывания небольшое. Это плюс. Но ведь время, скрытность, выход на позицию... Не каждую позицию такого типа ракеты могут занять. Здесь много и плюсов, и минусов", - пояснил он.

В то же время, он добавил, что очень важен сам факт появления в Украине скоростного средства дальнего поражения противника.

"Нужно было найти массовое оружие: простое в управлении, в отличие от традиционных видов оружия, таких как крылатые, противотанковые ракеты или ракетное вооружение. Это вооружение значительно технологичнее, дороже и дольше в изготовлении. А здесь не до прихотей высокотехнологичного оружия: лишь бы какое было, которое бы могло поразить противника в глубине его территории", - сказал он.

Он рассказал, что важен вес боеголовки и заряд, в зависимости от того, будет в ракете кассетная боевая часть или фугасная. По словам эксперта, в зависимости от того, из чего состоит боеголовка, определяются характеристики ракеты.

"Для каждого вида боеголовок свой вид подрыва, разный способ прицеливания. Из кластерных боеприпасов будет состоять боеголовка для ударов по аэродромам, по сборке пусковых районов "шахедов", складах "шахедов", по арсеналам противника, где открытые склады хранения - кластерные были бы наиболее эффективны. И это один вариант боевой части. Другой - фугасный или бетонобойный, предназначенный для пробивания перекрытий в укрытиях. Это и производственные скрытые мощности оружейные противника. Это пункты управления в глубине вражеской территории. Это совсем другой способ", - сказал он.

Что известно о ракете "Фламинго"

Как писал УНИАН, 17 августа СМИ сообщили о начале серийного производства ракеты "Фламинго". По словам президента Владимира Зеленского, массовое производство этих ракет будет запущено с 2026 года. Он подтвердил, что были проведены успешные испытания ракеты "Фламинго".

Эксперт Игорь Романенко считает, что боевое применение украинской ракеты может состояться уже в этом году. Он отметил, что эта мощная ракета способна разрушать и уничтожать вражеские углубленные пункты управления, склады с боеприпасами, а также разрушать мосты и логистические пути.

Вас также могут заинтересовать новости: