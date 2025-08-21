Также Дональд Трамп сравнил себя с Ричардом Никсоном.

Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика, заявил президент США Дональд Трамп, говоря о полномасштабном вторжении России в Украину. После чего политик навел пример из спорта: "Есть отличная команда с фантастической защитой, но ей не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет".

В своей социальной сети Truth Social он вновь напомнил о том, что война в Украине — это война бывшего президента США Джо Байдена.

"Лживый и вопиюще некомпетентный Джо Байден не позволил Украине наносить удары, а только защищаться. Ну и каков результат?", - подчеркнул американский лидер, добавив, что впереди нас ждут "интересные времена".

Интересным является и то, что после этой публикации сделал Трамп. Он выставил два снимка для сравнения. На первом президент США "тыкает пальцем" в кремлевского диктатора Владимира Путина, во время недавнего саммита на Аляске.

А на втором архивный снимок 1959 года под названием "Кухонные дебаты", на котором предстали экс-президент США Ричард Никсон и генсекретарь СССР Никита Хрущев. Тогда лидеры двух могущественных держав спорили о преимуществах коммунизма и капитализма, будучи на открытии Американской национальной выставки "Промышленная продукция США" в Москве.

Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что касательно окончания войны в Украине, по мнению президента США, есть хорошие шансы.

Трамп постоянно подчеркивает, что завершить войну в Украине довольно сложно, но он все равно настроен оптимистично, ведь ему уже удалось "закончить шесть войн".

Кроме того, совсем недавно американский лидер заявлял, что Украина якобы получит "много территорий" в процессе мирного урегулирования войны.

