Эти сытные закуски способствуют похудению.

Можно сделать сколько угодно скручиваний, чтобы избавиться от жира на животе, но это не поможет. Нужно изменить свой рацион и тогда вы добьетесь успеха.

Диетолог Тара Коллингвуд в комментарии Eat This, Not That рассказала, есть ли закуски, которые помогают избавиться от живота.

"Нет волшебной закуски, которая сама по себе растапливает жир на животе, но правильный выбор может помочь контролировать аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать мышцы, и все это играет роль в уменьшении общего количества жира в организме, включая жир на животе. Сочетание белков, клетчатки и полезных жиров в закусках надолго дает чувство сытости и помогает избежать переедания, которое может свести на нет все усилия по похудению", - объяснила эксперт.

Греческий йогурт с ягодами

"Белок для сохранения мышечной массы. Плюс антиоксиданты и клетчатка для здоровья кишечника и сытости", - говорит Коллингвуд.

Яблочные дольки с миндальным или арахисовым маслом

"Комбинация клетчатки и полезных жиров, которая стабилизирует уровень сахара в крови и сдерживает чувство голода", - объяснила диетолог.

Хумус с овощами

Хумус с овощами, как морковь, сельдерей и перец, - это красочный, богатый белком и питательными веществами перекус.

"Растительный белок, клетчатка и минералы поддерживают энергию, не повышая уровень сахара в крови", — говорит Коллингвуд.

Вареные яйца

"Белок для поддержки мышц и поддержания метаболизма", - указала она.

Варите яйца заранее и храните их в холодильнике, чтобы легко перекусить.

Жареный нут

"Хрустящие, богатые клетчаткой и белком, он станет отличным заменителем чипсов", - говорит диетолог.

По ее словам, каждая из этих закусок поможет создать сбалансированную диету

"Хотя эти закуски не помогут уменьшить жир именно на животе, они помогают создать сбалансированный рацион с контролируемым количеством калорий, который со временем поддерживает более здоровое состояение тела", — говорит Коллингвуд.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала 10 продуктов, которые сжигают жир.

