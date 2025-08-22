Под вражеской атакой в ночь на пятницу, 22 августа, находятся несколько областей.

Российские оккупанты снова запустили по территории Украины ударные беспилотники. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщают, что есть угроза нескольким областям Украины.

Новость обновляется

Обновлено 02:35: Мониторы сообщают, что на Харьковщине уже было слышно четыре взрыва.

Видео дня

Обновлено 02:32: Суспільне Новини сообщило, что в Харькове была слышна новая серия взрывов, вероятно, за пределами города. Взрыв прогремел в Чугуевской общине на Харьковщине.

"БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг и БпЛА на юге курсом на восток. Харьков - угроза применения ударных БпЛА!", - указывается в сообщении.

Также ведомство сообщает, что зафиксировано БпЛА на севере Запорожья в районе областного центра курсом на юг.

Общественное Харьков сообщило, что в городе был слышен взрыв. По данным мониторов, на Харьковщине сейчас находится 9 вражеских беспилотников. Поэтому, жителей призывают находиться в безопасном месте.

Детали последней атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что во время отражения атаки в ночь на 21 августа Силы обороны Украины применили все имеющиеся виды вооружения - от авиации до дронов-перехватчиков. Игнат добавил, что противник волнами запустил огромное количество воздушного нападения - 614 единиц, среди которых и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические "Искандеры", крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Он добавил, что враг больше в этот раз целился по западу Украины.

Также мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что такие атаки, которые российские оккупанты совершили в ночь на 21 августа не имеют никакого смысла с военной точки зрения. Коваленко считает, что войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет, она просто хочет убивать и кошмарить гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: