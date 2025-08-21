В перечне есть шоколадный маникюр.

Названы осенние бьюти-тренды для женщин старше 50 лет, которые способны освежить любой образ, пишет Parade.

"Как и весна, осень часто ощущается как время обновления, возможно, потому, что новый учебный год знаменовал для нас, детей, начало новой жизни. Хотя мы больше не готовимся к возвращению в школу (если только вы не учитель), осень все еще может быть бодрящей. Наряду с осенней модой, свежая прическа и макияж - это приятный способ побаловать себя и с нетерпением ждать новой эры", - говорится в публикации.

Вот несколько актуальных бьюти-трендов осени 2025, которые выделяют специалисты:

Видео дня

Плавный переход к седине

Хелен Миррен, Энди Макдауэлл и другие звезды показывают, что седые волосы могут выглядеть стильно и естественно. Если ваши волосы окрашены, сделать мягкий переход к седине непросто. Найдите профессионального колориста, который поможет соединить оттенки гармонично, не скрывая полностью естественный цвет. Действительно, с возрастом волосы становятся тоньше и суше, поэтому полезны увлажняющие и процедуры. Чтобы волосы оставались мягкими, важно использовать соответствующие шампуни, кондиционеры и еженедельные маски.

Яркая помада

Осень 2025 года отмечена темными ягодными оттенками, а красные губы снова популярны в социальных сетях. Такие цвета подходят всем возрастам и визуально корректируют тонкие губы. Кэтрин Зета-Джонс показала эффектный пример на премьере сериала "Уэнздэй (Wednesday): четкий контур и глубокий сливовый оттенок выглядят стильно вне зависимости от возраста.

Шоколадный маникюр

С цветом года Pantone Mocha Mousse коричневые оттенки снова в тренде: какао, молочный шоколад, кассис. Нейтральные цвета можно разнообразить дизайном ногтей, например, животным принтом - черепаховым или жирафовым. Если монотонный коричневый кажется скучным, специалисты рекомендуют добавить актуальные тренды 2025 года: ногти с аурой или эффектом кошачьего глаза.

Парфюмерные масла

Специалист по ароматам @OliviaOlfactory считает, что парфюмерные масла станут новым заменителем спреев для тела. Они компактны, портативны, часто не содержат спирта и подходят для чувствительной кожи. Одним из трендовых ароматов является древесный Vanilla Santo от Ellis Brooklyn. Кремовая, несладкая ваниль остается актуальной.

Уход с PDRN

PDRN (полидезоксирибонуклеотид) - это фрагмент ДНК, чаще всего из спермы лосося, используемый в корейской косметике. Инъекции помогают уменьшить воспаления, стимулируют выработку коллагена и снижают пигментацию. Что касается сывороток, то данные пока ограничены, но, по словам экспертов, при регулярном применении они дают заметный эффект. Есть и веганские версии из роз, если использование рыбных продуктов вызывает сомнения.

Напомним, ранее УНИАН перечислял советы звездных стилистов, как правильно ухаживать за сединой.

Вас также могут заинтересовать новости: