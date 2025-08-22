Кроме этого, Хоффман отметил, что в послевоенное время эти ракеты смогут стать хорошим сдерживающим фактором.

Запуск в серийное производство новой ракеты "Фламинго" и ее эффективное использование оставит Россию без преимущества стратегической глубины, на которую она отводит важные цели, чтобы избежать их поражения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил докторант-научный сотрудник Университета Осло, эксперт в области ракетных технологий Фабиан Хоффман.

"Это важный шаг, поскольку он говорит, что Украина теперь способна перейти от легких ракетных возможностей, дальнобойных беспилотников и миниракет крылатого типа к тяжелому ракетному вооружению", - пояснил эксперт.

Он выделил заряд "Фламинго" массой более тонны и дальность поражения - 3000 км. Хоффман подчеркнул, что это беспрецедентно не только для украинского арсенала, но и европейского:

"Это позволяет Украине угрожать практически любой цели к западу от Урала. Это означает, что стратегическая глубина, которую РФ использует для отвода целей за пределы досягаемости, потенциально сведена на нет".

Вместе с тем, до сих пор неизвестна степень живучести новой ракеты против российской противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку "Фламинго" еще не достаточно хорошо проверена в боевых условиях.

Эксперт акцентировал, что теперь вопрос в том, имеют ли россияне достаточно систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы прикрыть все возможные маршруты подлета этой ракеты. Но несмотря на это, как отметил эксперт, все же важно учитывать устойчивость ракеты к средствам радиоэлектронной борьбы.

Относительно темпов производства Хоффман отметил, что 7 ракет в день это очень оптимистично, но и выпуск одной ракеты в день - это уже достижение. Он добавил, что через некоторое время Украина должна наращивать производство этой модели и других тяжелых ракет.

Кроме этого, Хоффман отметил, что в послевоенное время эти ракеты смогут стать хорошим сдерживающим фактором:

"Эти типы ракет могут сыграть действительно важную роль в эффективном сдерживании России, показав, что Украина сможет, если накопит достаточно большой арсенал таких ракет, уничтожать, повреждать и нарушать работу критически важных российских объектов, включая инфраструктуру".

Ракета Фламинго: что известно

Недавно стало известно, что Украина создала крылатую ракету FP-5 "Фламинго", которая способна наносить удары вглубь территории РФ. Президент Владимир Зеленский уже анонсировал массовое производство этих ракет.

По его данным, уже проведены успешные испытания "Фламинго". Она летит на расстояние 3 тыс. км, вес боевой части составляет тонну.

