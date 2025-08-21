Он рад, что успел попрощаться с ним.

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн во время своего последнего выступления в Villa Park как будто знал, что это его финальное прощание с публикой.

Как передает Mirror, об этом в эфире радиостанции Q101 рассказал его давний друг и музыкальный директор проекта "Back To The Beginning" Том Морелло, известный по участию в группах Rage Against The Machine и Audioslave. По его словам, даже несмотря на хрупкое состояние здоровья Оззи, уход музыканта стал трагической неожиданностью:

"Оззи прожил жизнь на грани, и то, что он дожил до этого момента - уже чудо. Он вышел на сцену, снова почувствовал любовь публики, исполнил "Paranoid" и "Crazy Train". Если уж уходить - то так. Казалось, он знал".

После концерта Оззи нашел время поблагодарить друга. Морелло признался, что у него был особый момент, чтобы сказать музыканту "люблю тебя" и попрощаться. "Я играл в пинбол с сыном, когда меня потрогали за плечо. Это был Джек Осборн: "Оззи хочет поздороваться". Я подошел, поблагодарил его, поцеловал в голову. Он один из величайших", - вспомнил музыкант.

Морелло добавил, что выступление в Villa Park было задумано как настоящий праздник для истории хэви-метала и духовно великий момент для всех фанатов.

Смерть Оззи Осборна

Легендарный музыкант умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет от сердечного приступа. В качестве факторов, способствовавших смерти, были указаны коронарная болезнь сердца и болезнь Паркинсона с автономной дисфункцией.

За 17 дней до смерти Оззи провел последний концерт - прощальное шоу Black Sabbath под названием "Back to the Beginning", состоявшееся 5 июля 2025 года на стадионе Villa Park в Бирмингеме.

Там он, из-за болезни Паркинсона, выступал сидя на троне. Это было уникальное выступление оригинального состава группы за последние 20 лет, а все заработанные средства пошли на благотворительность.

