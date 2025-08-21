Психолог объяснил феномен "усталости от принятия решений".

Американский психолог Марк Треверс объяснил, как в современном обществе истощение из-за слишком большого количества выборов буквально разрушает личную жизнь многих.

"Современные знакомства, казалось бы, должны быть проще, чем когда-либо. Существует множество способов найти любовь, есть масса советов и лайфхаков, и логично предположить, что процесс будет легким. Но на практике все оказывается сложнее. Одна из причин - "усталость от принятия решений", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, этот термин появился благодаря исследованиям, опубликованным в Journal of Personality and Social Psychology. Он как раз и описывает то самое истощение, которое современный человек испытывает после слишком большого количества выборов.

Видео дня

"В романтических отношениях усталость от решений возникает тогда, когда обилие возможностей для поиска партнера начинает работать против нас", - объяснил психолог.

И вот какие два признака того, что это может происходить и с вашей личной жизнью, он назвал:

Избегать кажется проще, чем вовлекаться. Осознаем мы это или нет, но любое даже мелкое решение требует наших умственных ресурсов. Если целый день вы принимали решения на работе и дома, к вечеру у вас остается гораздо меньше ресурса для вдумчивого общения. В итоге мы прибегаем к "коротким путям" - и это проявляется, например, в свиданиях. Ведь все эти выборы перегружают мозг. Он устает и подталкивает нас к бездействию: не отвечать на сообщения, откладывать договоренности или вовсе исчезать. Даже понимая, что это производит негативное впечатление, мы всп равно выбираем бездействие, потому что оно проще. Но вместе с тем лишаем себя шансов на любовь.

Импульсивность вместо усилий. Другой способ, к которому прибегает мозг в условиях усталости от решений, - следовать по пути наименьшего сопротивления. Вместо обдуманных решений, связанных с целями и ценностями, мы выбираем то, что проще или даёт моментальное удовольствие. Как показали исследования 2018 года в Journal of Health Psychology, усталость от решений часто ведет к импульсивности. Когда уклониться от выбора невозможно, мы делаем его быстро и с минимальными затратами энергии.

В итоге, как добавил Треверс, в отношениях усталость от решений может толкнуть нас к партнерам "по умолчанию", что в итоге ведет к неудовлетворенности и новым разочарованиям.

Психолог посоветовал ограничить время в приложениях для знакомств, составить список любимых мест для свиданий, а также вкладываться в тех, кто действительно вам подходит.

"Любовь всегда требует выбора - от этого не уйти. Но если заботиться не только о сердце, но и о мозге, вы сохраните энергию и сможете построить отношения, которые будут наполнять вас, а не истощать", - резюмировал Треверс.

Напомним, ранее психолог назвал три вопроса, которые мгновенно остановят ссору.

Вас также могут заинтересовать новости: