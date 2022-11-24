Представитель Китая в Совбезе ООН призвал стороны "проявить сдержанность" и начать переговоры.

После массированного ракетного удара России по территории Украины Китай в очередной раз призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры.

Как заявил во время заседание Совбеза ООН заместитель постоянного представителя Китая в ООН Генг Шуанг, это единственный способ "не допустить эскалации" войны и предотвратить ядерный кризис.

"Диалог и переговоры – это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие и вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее", – заявил Генг Шуанг.

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По его словам, этому процессу должно способствовать и международное сообщество.

"Мы в очередной раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля", – подчеркнул представитель КНР.

Ракетный удар по Украине: реакция мира

23 ноября 2022 года Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел украинских городов, в результате которого погибли люди, а еще десятки человек получили ранения. Кроме того, ряд областей остался без электроэнергии.

После обстрела министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Германии передать обещанные его стране батареи универсального средства противовоздушной обороны Patriot Украине.

На удар отреагировали также главы дипломатии Евросоюза и США. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что российские атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и темноте. Он подчеркнул, что эта ужасная тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров.

В то же время постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что целенаправленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны.

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