Экс-супруга Никиты Преснякова назвала причины развода.

Внук известной российской певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, развелся с женой Аленой Красновой. Пара пробыла в браке восемь лет.

Основной причиной разрыва экс-супруги назвали разные взгляды на жизнь. Стоит отметить, что у пары шесть лет разницы. Они начали встречаться, когда девушке было всего 17 лет, а Никите - 23.

"Мы были вместе почти десять лет. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны", - написала Краснова в Instagram.

Ранее Алена говорила, что не готова к детям, так что, возможно, это также повлияло на решение.

Где сейчас проживает Никита Пресняков?

Хотя Никита Пресняков и не высказывал публично свою позицию относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, как это делала его звездная бабушка Алла Пугачева, он уехал из России в США.

Также, очевидно, что Никита пошел по стопам своих родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, ведь активно развивает свою музыкальную карьеру. Известно, что он создал рок-группу Multiverse, выпускает авторские песни и недавно успешно провел свой тур по американским городам.

Напомним, ранее Максим Галкин и Алла Пугачева неожиданно заговорили о желании приехать в Киев.

