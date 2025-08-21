Украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев вспомнил о своем сотрудничестве с народным артистом Украины Иво Бобулом.
Сегодня днем он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с виниловой пластинкой певца, отметив, что работал с ним еще в начале своей карьеры:
"Символическое утро, символическое фото. Мало кто помнит, но когда-то, в самом начале моей видеожизни, я имел возможность снимать Иво Бобула. Это происходило в опере в Киеве, и получилось красиво и лирично. Спасибо".
Подписчики режиссера с восторгом отреагировали на этот снимок:
"Хотим клип Алана для Бобула".
"Боже, какая песня".
"Это самое сильное фото августа 2025 года".
"Ну это классика из классик".
Напомним, в 2023 году во время интервью журналистка Эмма Антонюк спросила Иво Бобула, что он думает о современных женщинах. В ответ певец назвал их избалованными и меркантильными, а также добавил, что "хорошие" девушки сидят дома и никуда не ходят.
Когда Антонюк назвала его слова "сексистским бредом", Иво Бобул резко завершил интервью, бросил подаренную книгу и вышел из студии.