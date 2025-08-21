Оказывается, грозное оружие имеет свои простые минусы.

Американский бомбардировщик B-2 Spirit способен пролетать 9 600 километров без дозаправки, нести ядерное оружие и наносить удары в любой точке Земли. И всё же, несмотря на такую мощь, он не может пережить дождливый день без риска повреждений...

Дождь вреден не только для его покрытия. Вода просачивается в тонкие швы и поверхности, которые требуют постоянного обслуживания. После каждого вылета наземные команды тратят часы на проверку повреждений от влаги. На самом деле, поддержание боеготовности B-2 зачастую занимает на земле куда больше времени, чем в воздухе, пишет Wion.

Стелс-краска, которая "ненавидит" воду

Бомбардировщик B-2 покрыт специальным радиопоглощающим покрытием, которое рассеивает вражеские сигналы. Но это же покрытие крайне чувствительно к влаге. Если самолет слишком долго находится под дождем, стелс-краска может отслаиваться, пузыриться или терять свои свойства, делая этот двухмиллиардный самолет уязвимым для обнаружения.

Зачем нужны ангары с климат-контролем

В отличие от других военных самолетов, которые могут стоять прямо на открытых ВПП, B-2 требует огромных ангаров с климат-контролем. Эти ангары регулируют температуру и влажность, защищая стелс-материалы от повреждения водой. Содержание таких сооружений добавляет миллионы к и без того астрономическим расходам на эксплуатацию бомбардировщика.

Самолет, "слишком нежный" для шторма

Несмотря на то, что это один из самых смертоносных самолетов в мире, B-2 иронично уязвим к погоде. Обычная гроза может "приземлить" весь флот, поэтому миссии планируются с предельным вниманием к прогнозам.

Почему его просто не сделать водонепроницаемым

Можно подумать, инженеры могли бы просто "загерметизировать" бомбардировщик, но все не так просто. Любое изменение материала поверхности может нарушить его стелс-возможности. Краска создана для того, чтобы поглощать радиолокационные волны, а не отталкивать воду, поэтому даже малейшая модификация может уничтожить его "невидимое" преимущество.

