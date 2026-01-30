Энергетическое перемирие в Абу-Даби напрямую не обсуждалось, - Зеленский

В то же время президент подчеркнул, что Украина готова к деэскалационным шагам.

Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"В Абу-Даби обсуждались различные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации – с обеих сторон демонстрировать шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии", – сказал Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров украинская группа позвонила ему для консультаций. И президент Украины заявил, что Киев будет придерживаться зеркального отношения к таким шагам.

"В любом случае, мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам. Если Россия не будет бить по нам, мы не будем применять соответствующие шаги. Вот и все, и мы об этом принципе раньше уже тоже говорили. Это возможность, а не договоренность", – добавил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что пока официальной договоренности о прекращении огня нет.

"Нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было", – отметил Зеленский.

Энергетическое перемирие: что известно

Напомним, 29 января российские военные корреспонденты сообщили о том, что армия РФ получила приказ не наносить удары по украинскому энергетическому сектору. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой не атаковать украинскую энергетику. По словам американского лидера, Кремль согласился на это.

В то же время официальных заявлений об этом со стороны Москвы не было. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не дал никаких разъяснений, заявив, что "пока не может это комментировать".

