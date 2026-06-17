'Это должно стать тревожным сигналом для Путина': в The Hill рассказали о проблемах РФ

По мнению автора, Путин прекрасно осознает свою личную уязвимость и принял решительные меры.

Россиянам – как элите, так и рядовым гражданам – становится всё труднее игнорировать катастрофу, которая набирает обороты и является следствием более чем четырёхлетней войны, которую Владимир Путин сознательно развязал против Украины, пишет в статье The Hill Герман Пирчнер-младший.

Он считает, что россияне хорошо понимают: в обмен на явно мизерные достижения этот конфликт привёл к катастрофическим стратегическим неудачам: расширению НАТО и укреплению его ресурсной базы; более чем миллиону жертв; потери доминирующего положения на европейском энергетическом рынке (а также связанного с этим политического влияния); оттока до 1 миллиона самых талантливых молодых граждан страны; разрушения российской экономики и многого другого.

Пирчнер-младший отметил, что большинство молчало из-за вполне оправданного страха перед репрессивными механизмами Путина. Однако, по его мнению, ситуация меняется.

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"Все больше россиян сейчас публично выступают против войны и даже против самого Путина. И многие делают это, не рискуя быть убитыми или попасть в тюрьму", – отметил он.

По мнению автора статьи, в жестко контролируемой авторитарной системе России такое положение дел возможно лишь потому, что это допускают отдельные элементы влиятельных российских спецслужб.

"То, что они делают это все чаще, должно стать серьезным тревожным сигналом для Путина", – считает Пирчнер-младший.

Также автор сообщил, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам стали более эффективными. Приводятся данные, что с 1 по 22 мая Киев успешно нанес удары по 10 крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводам, что вынудило шесть из них приостановить или полностью остановить работу.

"Как следствие, сейчас нетрудно представить себе лето в Москве с дефицитом газа и длинными очередями", – отметил он.

Однако автор добавляет, что на этом проблемы России не заканчиваются. У нее также есть проблемы с экспортом нефти, поскольку украинские удары направлены именно на российские порты.

В статье говорится, что вследствие этих и других факторов лидер обычно лояльной Коммунистической партии России Геннадий Зюганов недавно предупредил, что экономическая ситуация стала настолько критической, что сейчас возможна революция, подобная той, что произошла в 1917 году.

Пирчнер-младший утверждает, что предупреждение Зюганова совпадает с заявлениями менее известных общественных деятелей, которые сейчас регулярно бьют тревогу по поводу нестабильности экономики, а также способности России и в дальнейшем финансировать войну.

Кроме того, состояние российских линий снабжения всё больше ухудшается. Автор статьи отметил, что Москва полагается на одну главную автодорогу и одну железнодорожную линию для снабжения своих войск в Крым и другие районы юго-востока Украины.

В течение последних недель она утратила возможность безопасно это делать, поскольку поезда и конвои, движущиеся по этим маршрутам, успешно атакуются новыми украинскими дронами FP-2, которые несут 230 фунтов взрывчатки и имеют дальность полета 120 миль.

"Накопительный эффект уже заметен в Крыму, где город Севастополь в настоящее время перешел на нормированное снабжение газом", – отмечается в публикации.

Пирчнер-младший не исключает, что переломного момента, возможно, вообще не будет.

"Путин прекрасно понимает свою личную уязвимость и принял решительные меры, чтобы её ограничить. Чтобы лучше контролировать информацию, он отключил часть российского интернета. А чтобы предотвратить государственный переворот или покушение на жизнь, он усилил свою личную охрану и активизировал репрессии против потенциальных оппонентов. Эти меры могут позволить ему остаться у власти и продолжать войну", – констатирует он.

Хотя никто не знает, как будет развиваться нынешняя дилемма, вызванная военной авантюрой Путина, однако, по мнению автора, тенденции не благоприятны ни для России, ни для её президента.

Россия и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, хотя в окружении российского диктатора Владимира Путина многие люди подталкивают его к эскалации войны против Украины, в российском обществе есть большое количество людей, которые начинают понимать, что они не выиграют в этой войне. Зеленский привел данные, согласно которым 60% россиян хотят остановить войну. По его мнению, поэтому нужно оказывать большее давление на Путина. При этом Зеленский подчеркнул, что важно организовать встречу президентов Украины и России до зимы, чтобы договориться о завершении войны.

Также мы писали, что бывший главный редактор программы "Вести" на "Россия-1" Дмитрий Скоробутов рассказал о том, что во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) готовили отдельные выпуски новостей для российского правителя под кодовым названием "Главный зритель". Он пояснил, что для зрителя вечером в эфир выпускали обычный выпуск "Вестей", а затем монтажная бригада решала, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, чтобы в результате показать главе Кремля "идеальную картинку прекрасной России настоящего времени". Затем, по словам Скоробутова, через департамент пресс-службы эти выпуски показывали Путину.

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