Трамп делает фундаментальную ошибку в отношении Ирана, – ветеран войны в Ираке

Солдаты должны понимать, за что они воюют, и на этот раз у американцев с этим проблемы.

Американская военная операция против Ирана сопровождается противоречивыми объяснениями со стороны властей США и все более агрессивной риторикой, в то время как американские военные до сих пор не понимают, за что они воюют. Об этом в авторской колонке для The New York Times пишет американский писатель, ветеран войны в Ираке Фил Клей.

Автор отмечает, что во время войны в Ираке, несмотря на многочисленные просчеты и политические ошибки, солдаты по крайней мере понимали, с какой целью они находятся на фронте. А вот сегодня, считает он, американские военнослужащие могут не иметь четкого представления о стратегических целях операции против Ирана. По словам Клея, официальные объяснения колеблются от необходимости остановить ядерную программу Тегерана до стремления сменить режим или предотвратить гипотетическую угрозу для США и их союзников.

Отдельную критику ветеран направляет на информационную политику администрации, которая, по его словам, превращает войну в своеобразное шоу. Он описывает видео, опубликованное Белым домом, в котором удары по иранским объектам смонтированы в стиле компьютерной игры. По мнению автора, такая подача формирует опасное отношение к насилию как к развлечению и демонстрации силы, а не как к трагическому, но иногда неизбежному инструменту политики.

Как подчеркивает Клей, представители администрации не скрывают своей жесткой позиции. В частности, министр обороны Пит Хэгсет, выступая на пресс-конференции, заявил: "Мы бьем их, пока они лежат, и именно так и должно быть". Автор считает, что такая риторика свидетельствует об отходе от традиционной американской военной доктрины, которая пыталась сочетать применение силы с моральным обоснованием и долгосрочными политическими целями.

В колонке также проводится историческая параллель с предыдущими войнами США. Клей напоминает, что даже в самых жестких конфликтах американские лидеры пытались объяснять военные действия принципами свободы, демократии или защиты международного порядка. Так, президент Авраам Линкольн во время гражданской войны говорил о необходимости действовать "без злобы к кому-либо, с милосердием ко всем", подчеркивая, что победа должна сопровождаться примирением, а не только доминированием.

Ветеран также обращает внимание на стратегические просчеты. Он напоминает, что массированные воздушные удары редко приводят к смене режимов без последующего наземного вмешательства. В то же время администрация, по его словам, призвала иранцев воспользоваться шансом и свергнуть власть, но была не готова к тому, что вместо этого в стране усилятся радикалы.

По мнению автора, нынешняя стратегия Вашингтона иллюстрирует так называемый парадокс "удара как стратегии", когда тактические успехи подменяют отсутствие четкой политической цели. В итоге, предупреждает он, это может привести к затяжному конфликту с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока.

Подводя итог, Клей подчеркивает, что даже в самых сложных обстоятельствах война должна иметь понятную моральную и политическую цель. "Власть не вырастает из дула ружья, а жестокость – это не то же самое, что сила", – пишет он, предупреждая, что политика, построенная исключительно на демонстрации военной мощи, в конечном итоге может обернуться разрушительными последствиями и для самих Соединенных Штатов.

Как писал УНИАН, Дональд Трамп пригрозил уничтожить энергосистему Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив в ближайшие сутки. Незадолго до этого он заявил, что Иран якобы уже "стерт с лица земли" и хочет мирного соглашения.

Между тем экс-командующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что попытка американцев начать наземную операцию против Ирана может обернуться катастрофой.

