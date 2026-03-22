Наземная операция в Иране станет 'катастрофой' для США, – Залужный

Украинский генерал обнаружил несколько параллелей между войнами в Украине и в Иране.

Попытка начать наземную операцию в Иране обернется для США военной катастрофой. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет экс-командующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне генерал Валерий Залужный.

"Скорость прошлых войн в этом регионе породила много фантазий. Масштабные изменения, произошедшие на полях сражений российско-украинской войны, изменили парадигму ведения боевых действий. Как следствие, они изменили саму суть боевых возможностей тех, кто хотел бы их испытать", – пишет он.

Залужный подчеркивает, что Украина продемонстрировала способность меньших государств противостоять более крупным, полагаясь на асимметричные возможности. И в то время как США, очевидно, пытались реализовать в Иране стратегию "разгрома", сами иранцы сразу перешли к стратегии "изнурения", и теперь "атакующая сторона однозначно столкнется с большими проблемами".

На фронте в Украине в полной мере реализована концепция "килл-зоны", в рамках которой дроны уничтожают и солдат, и технику. Если США попытаются высадить войска в Иране, иранцы тоже могут попытаться создать "килл-зону" в зоне высадки, и "это будет катастрофой" для американцев, убежден Залужный.

"Самое главное в технологии "килл-зоны" заключается в том, что пребывание живых людей в этой зоне не только не имеет смысла, но и невозможно, поскольку эта территория полностью контролируется дронами, которые охотятся на людей и машины. Будет большой ошибкой, если кто-то попытается превратить солдата в машину и отправит наземные силы в зону поражения", – пишет украинский генерал.

Как писал УНИАН, США и Иран обменялись новыми угрозами. После того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум по разблокированию Ормузского пролива и пригрозил ударами по энергетике, иранцы заявили, что будут наносить удары по критической гражданской инфраструктуре стран региона.

Также мы сообщали, что США срочно стягивают в район Персидского залива корабли с тысячами морпехов. Обозреватели опасаются, что в отчаянии Трамп может отдать приказ о начале наземной операции в Иране.

