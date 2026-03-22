Трамп заявил, что Иран 'стерт с лица земли' и хочет сделки

Ранее в Тегеране говорили, что не согласятся на перемирие.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран "стерли с лица земли".

Такое заявление американский лидер сделал в соцсети Truth Social, в очередной раз критикуя издание New York Times. По его словам, поставленные цели якобы достигнуты, еще и на несколько недель раньше срока.

"Их руководство уничтожено, их военно-морские и военно-воздушные силы разгромлены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. А я – нет! Мы опережаем график на несколько недель", – написал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью Kyodo, что Тегеран не пойдет на перемирие.

"Мы не согласны на перемирие. Мы не хотим, чтобы повторился сценарий прошлого года. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого прекращения войны. Единственное приемлемое решение… – это полное прекращение войны", – сказал он.

Кроме того, представитель иранского правительства требует гарантий того, что подобная ситуация не повторится, и возмещения ущерба.

Axios сообщает, что команда американского президента Дональда Трампа разрабатывает стратегию на случай начала мирных переговоров с Ираном. При этом отмечается, что прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном в последние дни не было.

Тем временем оманский журналист Салем Аль-Джахури заявил, что Трамп требует от стран Персидского залива триллионы долларов за войну с Ираном – якобы от их имени.

Вас также могут заинтересовать новости: