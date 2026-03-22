США тратят более 1,3 млн долларов в минуту на войну в Иране, – пишет обозреватель NYT

Эксперты предупреждают, что общие расходы могут превысить 1 триллион долларов – и это без учета долгосрочных последствий.

Война с Ираном обходится США в более чем 1,3 миллиона долларов каждую минуту. Такие оценки основаны на данных Пентагона, который только за первые шесть дней потратил 11,3 миллиарда долларов.

Об этом пишет обозреватель, колумнист The New York Times Николас Кристоф. В целом военное ведомство уже запросило около 200 миллиардов долларов на финансирование кампании. Однако, по словам экспертов, это лишь часть реальных расходов.

Как объясняет эксперт Гарварда по вопросам финансирования войны Линда Билмс, основные финансовые последствия войны проявятся значительно позже. В частности, речь идет о пожизненных выплатах и медицинском обеспечении военных. Только эти расходы могут составить не менее 600 миллиардов долларов.

Видео дня

В итоге, по ее оценкам, общая стоимость войны превысит 1 триллион долларов.

На фоне таких цифр аналитики приводят альтернативные сценарии использования этих средств. Например, на сумму, потраченную менее чем за три недели боевых действий, США могли бы обеспечить бесплатное высшее образование для семей с доходом до 125 тысяч долларов в год или запустить общенациональную программу дошкольного образования.

Еще более показательны короткие промежутки времени:

за один час войны можно было бы обеспечить книгами детей из бедных семей;

за 13 часов – профинансировать медицинские обследования, способные спасти сотни жизней;

за несколько часов – предоставить очки миллионам школьников, которые в них нуждаются.

Международный масштаб выглядит еще драматичнее. По словам экономистки Эстер Дюфло, один день военных расходов мог бы спасти более 350 тысяч жизней от малярии.

А расходы менее чем за три дня войны могли бы помочь преодолеть самые тяжелые формы детского недоедания в мире и ежегодно спасать до 1,5 миллиона детей.

Эксперты также напоминают, что реальная стоимость войн традиционно существенно превышает первоначальные оценки. Так, во время войны в Ираке администрация Джорджа Буша-младшего прогнозировала расходы в 40 миллиардов долларов, тогда как фактическая сумма впоследствии достигла около 3 триллионов.

Аналитики подчеркивают: нынешние расчеты также не учитывают косвенных затрат – роста цен на топливо, продукты и удобрения.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран "стерели с лица земли".

"Их руководство уничтожено, их военно-морские и военно-воздушные силы разгромлены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить соглашение. А я – нет! Мы опережаем график на несколько недель", – написал Трамп.

В то же время Axios сообщает, что команда Трампа разрабатывает стратегию на случай начала мирных переговоров с Ираном. При этом отмечается, что прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном в последние дни не было.

