Трамп выдвинул Ирану ультиматум, угрожает ударить по электростанциям

Американский лидер дал Тегерану 48 часов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум. Он требует полного открытия Ормузского пролива.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в Truth Social. В противном случае американский президент угрожает Ирану ударами по энергетике.

"Если Иран не откроет полностью и без угроз пролив Ормуз в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной!" – заявил Дональд Трамп.

Война США против Ирана

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Америка стерла Иран с лица земли. По его словам, теперь Тегеран хочет сделки.

CBS News сообщало, что Трамп разрабатывает стратегию по захвату ядерных запасов Ирана. Отмечалось, что обсуждения этого вопроса происходят в закрытом режиме.

Тем временем Axios пишет, что команда американского лидера Дональда Трампа разрабатывает стратегию на случай начала мирных переговоров между США и Ираном. Собеседники издания говорят, что боевые действия могут продолжаться еще две-три недели.

