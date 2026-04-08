Макрон, Мелони, Мерц, Стармер и другие выступили с заявлением по войне в Иране

Лидеры ведущих стран Европы, руководство Европейского Союза и Канады выступили с совместным заявлением относительно последней договоренности между США и Ираном. В частности, они приветствуют договоренность о двухнедельном перемирии. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Под этим заявлением подписались: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Канады Марк Карни, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Роб Йеттен, премьер Испании Педро Санчес, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Теперь цель должна заключаться в переговорах о скором и длительном прекращении войны в ближайшие дни. Этого можно достичь только с помощью дипломатических средств", – отмечается в заявлении.

Поэтому лидеры настойчиво призывают добиться быстрого прогресса на пути к существенному урегулированию посредством переговоров.

"Это будет иметь решающее значение для защиты гражданского населения Ирана и обеспечения безопасности в регионе. Это может предотвратить серьезный глобальный энергетический кризис", – говорится в заявлении.

Поэтому лидеры поддерживают соответствующие дипломатические усилия. Они находятся в тесном контакте с Соединенными Штатами и другими партнерами.

"Мы призываем все стороны ввести режим прекращения огня, в том числе в Ливане", – отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры заявляют, что их правительства будут содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Перемирие между США и Ираном

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели. Как утверждает глава Белого дома, США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

По его словам, США получили 10-пунктное предложение от Ирана и "считают, что это является работоспособной основой для переговоров". Теперь, как считает Трамп, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение.

