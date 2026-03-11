Италия не будет участвовать в войне против Ирана, - Мелони

Она подчеркнула, что опасно позволять Ирану иметь ядерное оружие и ракеты, которые скоро смогут долететь прямо до Италии и всей Европы.

Рим не планирует участвовать в вооруженном противостоянии США и Израиля против Ирана. Как заявила премьер-министерка Италии Джорджа Мелони во время выступления в Сенате, страна вместо этого сосредоточится на дипломатическом урегулировании ситуации, сообщает Bloomberg.

"Италия не участвует и не будет участвовать в войне, которая продолжается в Иране", - сказала она.

По мнению главы правительства, иранский кризис стал одним из самых сложных этапов новейшей истории. Мелони обратилась к оппонентам с призывом к единству, подчеркнув важность защиты национальных интересов совместными усилиями.

Видео дня

Она также подчеркнула роль итальянской дипломатии: перед началом конфликта Рим взаимодействовал с Катаром и Оманом, чтобы избежать военного сценария. Италия и в дальнейшем держит каналы связи с Тегераном открытыми, подтверждением чего являются два раунда ядерных переговоров, проведенных в прошлом году.

Политикиня предупредила о возможных санкциях против компаний, наживающихся на энергетическом кризисе, вызванном войной. Она подтвердила, что правительство планирует ввести дополнительные налоги для таких компаний, но не уточнила, как именно это будет работать.

Несмотря на критику методов, которые союзники используют в отношениях с Тегераном, Мелони также подчеркивает исключительную серьезность иранской угрозы. Как сообщает ANSA, она твердо заявила, что Ирану ни в коем случае нельзя позволить обладать ядерным арсеналом.

"Мы не можем позволить себе режим аятолл, обладающих ядерным оружием, а также ракетным потенциалом, который в скором времени может быть способен нанести прямой удар по Италии и Европе", - цитируют ее СМИ.

По словам премьер-министерки, Вашингтон не просил разрешения на использование баз в Италии для атак против Ирана.

Глобальная нестабильность и меры безопасности в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что Мелони назвала современный глобальный хаос прямым следствием российской агрессии против Украины. Она подчеркнула, что нарушение Россией международного права стало сигналом для других агрессоров, спровоцировав конфликты на Ближнем Востоке и угрозы в других регионах. По ее словам, безопасность Европы и восстановление мирового правопорядка невозможны без завершения войны в Украине. Мелони призвала союзников к единству, подчеркнув, что иллюзия "дальних конфликтов" только усугубляет разрушение фундамента глобальной стабильности.

Добавим, что 10 стран Европы заключили соглашение о совместной эвакуации населения в случае войны. Инициатива направлена на создание четких логистических маршрутов и гуманитарных коридоров для быстрого перемещения гражданских лиц через государственные границы. При разработке плана государства опирались на опыт Украины, чтобы минимизировать хаос и эффективно защитить людей в случае масштабного кризиса.

Вас также могут заинтересовать новости: