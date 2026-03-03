Для того, чтобы этот хаос исчез, как считает Мелони, нужно завершить войну в Украине.

Взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке и беспилотники над Кипром - это не отдельные конфликты, а прямое следствие разрушения международного права.

Об этом сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу TG5. Она отметила, что все началось именно с Украины, когда Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, цинично нарушила границы соседнего государства.

Таким образом Кремль дал сигнал всему миру, что правила больше не работают.

Мелони признала, что война уже пришла в Европу, и считать эти события "далекими" - опасная иллюзия.

Она отметила, что пока режим в Иране наращивает ядерный потенциал, а союзники действуют разрозненно, фундамент глобальной безопасности продолжает шататься:

"Для Италии и Европы очевидно, что без восстановления правопорядка, который был разрушен в Украине, хаос будет только масштабироваться".

Ситуация в Иране

28 февраля США начали наносить удары по Ирану с целью уничтожения его ядерного потенциала. В результате этих ударов было ликвидировано все политическое и военное руководство страны. Как пояснил вице-президент США Джей Ди Венс, президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, "а это требует коренного изменения мышления иранского режима".

Вчера сообщалось, что на Кипре была атакована авиабаза военно-воздушных сил Великобритании. Ее атаковали иранские беспилотники, в результате чего там прогремели взрывы. Это произошло через некоторое время после того, как британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США наносить "оборонительные" удары по иранским ракетным объектам с этой базы.

