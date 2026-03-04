Цель соглашения – усилить защиту гражданского населения в случае крупных кризисов.

Десять государств Северной Европы договорились разработать совместные механизмы трансграничной эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта.

Как пишет Reuters, об этом 4 марта сообщила Швеция. Там подчеркнули, что инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

Согласно договоренностям, страны подготовят согласованные планы по транспорту, пограничному контролю, созданию безопасных коридоров для перемещения людей и другим организационным вопросам.

В заявлении министерства обороны Швеции отмечается, что опыт Украины показал: временное перемещение населения позволяет продолжать оборону государства и одновременно обеспечивать защиту гражданских лиц.

"С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года миллионы украинцев покинули страну, ища убежище в других европейских государствах. Значительная часть из них до сих пор находится за границей", – отмечает Reuters.

Шведская сторона уточнила, что планирование трансграничной эвакуации будет охватывать не только транспорт и логистику, но и механизмы приема и регистрации людей, а также отдельные меры защиты для уязвимых групп населения.

"Цель соглашения – усилить защиту гражданского населения в случае крупных кризисов или, в худшем случае, войны", – говорится в заявлении.

К соглашению присоединились Германия и Польша вместе с другими странами-членами НАТО, такими как Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Европа активизировала усиление своей обороны

Несмотря на то, что в Кремле неоднократно заявляли, что Россия якобы не намерена нападать на страны НАТО, все указанные государства в последние годы активизировали оборонное планирование на фоне роста напряженности в отношениях с РФ.

Ранее Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой подобное соглашение, предусмотрев сценарии возможного массового выезда населения в случае концентрации российских войск или нападения.

Отдельно Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией, усилив координацию действий в сфере гражданской безопасности.

Новая инициатива призвана унифицировать подходы к реагированию в масштабах всего северного региона Европы. Координация транспортных потоков, согласованные правила пересечения границ и общие стандарты приема эвакуированных должны минимизировать хаос в случае чрезвычайной ситуации.

Война-2026: конфликты вспыхивают в разных частях мира

На днях США и Израиль начали операцию против Ирана. Как следствие – на Ближнем Востоке вспыхнули боевые действия. Удары наносятся даже по тем странам, которые не участвовали в операции. Иран нацелился на Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила журналистам, что взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке и беспилотники над Кипром – прямое следствие разрушения международного права, которое началось с вторжения России в Украину. Тогда Москва дала понять всему миру, что правила больше не работают.

