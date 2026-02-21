Камень, из которого 2000 лет назад построили Колизей: в Италии все еще добывают травертин

В окрестностях Рима до сих пор добывают ценный травертин в тех же карьерах, из которых древние римляне брали камень для строительства Колизея и Собора Святого Петра.

Храмы во всем мире до сих пор строятся из травертина, которым пользовались и римляне 2000 лет назад. Как пишет The Independent, карьеры в итальянском Тиволи до сих пор раскапываются для строительства нового поколения церквей и мечетей, а также банков, музеев, правительственных зданий и частных домов.

Хотя разновидности осадочного известняка существуют и в других странах, римский травертин уникален по составу. Его добывают под землей в серных источниках и бассейнах вокруг Тиволи. Камень здесь состоит преимущественно из минералов карбоната кальция, образовавшегося сотни тысяч лет назад в результате отложений кальция, серы и других минералов. А его полосатые слои свидетельствуют об истории извержений вулканов, лесов и окаменелостей региона.

Архитекторы ценят римский травертин по нескольким причинам: он прочный и может выдерживать любые климатические и экологические воздействия. В зависимости от того, как его срезают, он имеет разнообразный вид: грубый или гладкий, имеет теплые белые и черные отверстия, иногда бывает песчано-бежевым с серыми, коричневыми или даже зеленоватыми прожилками.

Видео дня

"Травертин – это классический камень, известный во всем мире. Поставлять его миру похоже на то, как нести свет Рима повсюду, ведь травертин по-особенному отражает свет", – сказал Фабрицио Мариотти, глава семейного бизнеса.

Вокруг карьеров Тиволи воздух тяжелый от запаха серы и постоянного стука, звона и треска гигантских отбойных молотков, разбивающих древнюю породу на куски.

В карьерах Дегемар, пробуренных на глубину до 30 метров под уровнем моря, ярко-голубые пруды серных источников собирают остатки травертина, пока грузовики с плоскими платформами перевозят каменные плиты весом 33 тонны на уровень улицы.

Именно здесь Джан Лоренцо Бернини, великий скульптор и архитектор эпохи барокко, нашел блестящий белый травертин для 284 колонн и 88 столбов колоннады, окружающей площадь Святого Петра, а также для других своих католических и римских чудес.

Бернини провел здесь так много времени, выбирая камень, что у него был дом с видом на карьер, который стоит и по сей день.

Нынешний руководитель карьера, Винченцо Де Дженнаро, напоминает посетителям, что в башне Бернини до сих пор находится голубятня для почтовых голубей, которые доставляли заказы из Рима в карьер для измерения необходимого камня.

Сегодня карьер выполняет заказы гораздо дальше: новый аэропорт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, новая штаб-квартира правящей партии Китая в Шэньчжэне и другие.

"Это особый камень, потому что он живой, камень, рождающийся в коктейле минеральных вод", – сказал Де Дженнаро.

Чтобы никто не сомневался в долговечности травертина, им достаточно взглянуть на Рим, сказал он.

Марко Ферреро, профессор гражданского строительства в римском университете Ла Сапиенца, сказал, что травертин воплощает дух Рима: он твердый, устойчивый и благородный, но не такой показной, как его двоюродный брат, мрамор, который не так хорошо переносит воздействие стихий со временем.

"Можно провести такое сравнение: мрамор разговаривает с нами на прекрасном итальянском языке, литературном итальянском языке, тогда как травертин разговаривает с нами на римском диалекте", – сказал он.

Реконструкция Колизея

Напомним, что после работы реставраторов в римском Колизее возникла критика в их сторону из-за неоднозначного решения заменить старинную брусчатку на современные плиты. Авторы реконструкции объяснили, что пытались воссоздать вид памятника, который он имел для современников, до того как землетрясения разрушили часть здания. Для реконструкции они использовали травертин из карьеров в Тиволи.

Вас также могут заинтересовать новости: