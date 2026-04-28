ЕС планирует наказать Израиль санкциями из-за скандала с украинским зерном, - Haaretz

В ЕС заявили, что осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные действия России.

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые помогали России в незаконной торговле похищенным украинским зерном. Об этом пишет издание Haaretz.

Как заявил изданию представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни, Европейский союз "принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу".

Он подчеркнул, что ЕС осуждает действия, которые помогают финансировать незаконные военные действия России и обходят европейские санкции.

"Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо", – добавил Ануни.

Он заявил, что Европейский союз также запросил у израильских властей дополнительную информацию по этому вопросу.

Скандал с украинским зерном в Израиле

Ранее СМИ писали, что в Израиль прибыло судно Panormitis На его борту более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя, и есть признаки, что все зерно вывезено оккупантами из Украины.

Израильские СМИ при этом писали, что за 2026 год в Израиле уже было разгружено четыре партии украденного украинского зерна. В частности, в Хайфе принимали судно ABINSK с украденной пшеницей. Этот корабль принадлежит теневому флоту России.

Украина уже вызвала посла Израиля из-за приема судна с зерном, похищенным на оккупированных территориях. В свою очередь министр иностранных дел Израиля заявил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены.

