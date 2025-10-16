Также министр выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин знает, что не будет успешным в войне против Украины.

Недавние провокации России против Европы имеют три цели, одна из которых заключается в том, чтобы проверить единство и решимость НАТО.

Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина министр обороны Швеции Пол Йонсон. "Вторая - проверить готовность Альянса на военном уровне. И третья - отвлечь внимание от поддержки Украины", - перечислил он.

Йонсон отметил, что РФ хочет напугать Европу, чтобы она перестала поддерживать Украину, но ей это не удастся. "... Мы перешли от шести стран, участвующих в инициативе PURL, до 20 сегодня. Поэтому это также является признаком растущей поддержки Украины по итогам сегодняшних встреч", - сказал шведский министр.

При этом он отметил, что европейцам нужно сделать больше внутри НАТО, чтобы смочь противостоять провокациям россиян.

"Это необходимо для эффективного сдерживания. Мы также должны убедиться, что существуют четкие правила применения силы на всех территориях союзников. И все союзники готовы и способны защищать каждый дюйм союзной территории", - сказал министр.

"Еще один сигнал тревоги прозвучал из-за российских вторжений на территории союзников, что Россия готова идти на политический и военный риск и что она усиливает свои гибридные операции. Поэтому мы должны пройти через это и мы должны дать отпор", - высказал мнение министр.

Но, как отметил Йонсон, у Европы есть замечательная оборонная промышленность, но она немножко медленная и немножко дорогая.

"Поэтому мы должны вдохновляться тем, что происходит в Украине, которая очень существенно увеличила производство - от 100 крупных компаний до 800. Поэтому у вас есть очень динамичный и эффективный рынок оборонной промышленности, с которого нам нужно брать пример. Одно из решений, конечно, заключается в том, что мы открыли возможность для совместного производства", - отметил министр.

В целом шведский министр выразил мнение, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи и усилении санкций против России, в более агрессивных действиях против "теневого флота", включая идентификацию большего количества судов.

"И, конечно, санкции, которые влияют на энергетический сектор, будут очень эффективными. И использование замороженных активов и инвестирование их в украинскую оборонную промышленность - тогда Путин поймет, что эта война также угрожает основе его власти", - отметил Йонсон.

"Он знает, что не будет успешным в этой войне. И он не был успешным. Посмотрите на прошлый год: более 300 000 российских потерь, а общая добытая территория составляет менее 0,5%", - констатировал Йонсон.

Помощь Швеции

30 сентября в Швеции прокомментировали возможную передачу Киеву истребителей Gripen. В частности, в министерстве обороны отметили, что Украине не стоит рассчитывать на быструю поставку истребителей JAS 39 Gripen.

А 15 октября стало известно, что так называемая Авиационная коалиция - группа стран, помогающих Украине поставками боевой авиации, посоветовала Швеции поставить на паузу передачу Киеву истребителей Gripen.

